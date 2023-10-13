Принц Ендрю дуже впертий у питанні переїзду з королівського маєтку, — експерт

У Royal Lodge герцог Йоркський живе з 2004 року, тому не хоче покидати королівське житло.

Принц Ендрю не хоче відпускати свій улюблений дім у Royal Lodge. Про це пише ОК!.

Королівська експертка Дженні Бонд розповіла, що син королеви Єлизавети ІІ "дуже гордий і дуже впертий", щоб переїхати до Frogmore Cottage і залишити свій будиночок.

Принц Ендрю повинен покинути Royal Lodge, оскільки його доньки, принцеса Євгенія та принцеса Беатріс, мають власні будинки, а його колишня дружина Сара Фергюсон, як повідомляється, придбала житло в Лондоні.

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Принц Ендрю та принц Гаррі Фото: Getty Images

"Він, схоже, сповнений рішучості залишитися [в будиночку]", — додала Бонд.

"Тепер, здається, його старший брат сказав йому, що він може залишитися, але він повинен платити за рахунками", — додала вона, маючи на увазі короля Великобританії Чарльза ІІІ.

Герцог Йоркський мав розмову зі своїм братом протягом літа в їхній резиденції в замку Балморал щодо статусу Royal Lodge.

Чарльз хотів, щоб Ендрю переїхав до колишнього будинку принца Гаррі та Меган Маркл Фрогмор-котедж, попри те, що колишній військовослужбовець живе у своєму будинку з 2004 року.

Фрогмор-котедж Фото: Скриншот

74-річний монарх дав Ендрю "відстрочку від страти", згідно з якою, якщо він заплатить за ремонт 30-кімнатного особняка, йому дозволять залишитися.

Раніше цього року він нібито вже заплатив понад 200 000 фунтів стерлінгів за ремонт даху.

Принц Ендрю Фото: The Royal Family

Рішення було прийнято після того, як принц Ендрю був позбавлений королівських і військових почестей його покійною матір'ю, королевою Єлизаветою II, після його ймовірною причетності до скандального Джеффрі Епштейна.

Нагадаємо, принц Ендрю переховувався в шотландській резиденції Балморал.

Також Фокус писав про те, що принц Ендрю був "оригінальним запасним".