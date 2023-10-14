"Квітка-душа" та Герой України: чим запамʼяталася Ніна Матвієнко

Українська легендарна співачка померла у віці 75 років. Творчий шлях Ніни Матвієнко почався в школі-інтернаті. Вона отримала низку нагород за свої досягнення перед Україною.

8 жовтня 2023 року пішла із життя Народна артистка України Ніна Матвієнко. Співачка не дожила два дні до 76-річчя. Її поховали 11 жовтня на Звіринецькому кладовищі в Києві. Фокус пригадує творчий та життєвий шлях української легенди.

Родина

Ніна Матвієнко народилася на Житомирщині, у селі Неділище. Вона стала пʼятою дитиною в родині, тому батьки вирішили віддати доньку у школу-інтернат, аби полегшити життя, адже в цілому в родині було 11 дітей.

Втім, на канікули майбутня артистка поверталася додому, де допомагала виховувати братів та сестер.

Початок творчого шляху

Талант Ніни Матвієнко помітила одна з вчительок у школі. Людмила Іванівна порадила їй зайнятись співом і спробувати себе в Українському народному хорі ім. Г. Верьовки.

Проте після закінчення школи-інтернату знаменитості довелося піти працювати на завод. Свою першу зарплату Ніна Матвієнко витратила на пальто, у якому пішла на проби.

До хору Верьовки вона таки приєдналася. Це сталося у 1966 році. А згодом стала солісткою народного колективу.

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Прощання з Ніною Матвієнко 11 жовтня 2023 року Фото: УНІАН

Окрім сцени, артистка підкорювала екрани телевізорів. Ніна Матвієнко стала зіркою телевистав "Маруся Чурай", "Катерина Білокур", "Розлилися води на чотири броди" тощо.

А також знімалася в художніх фільмах, зокрема в "Соломʼяних дзвонах".

За свої заслуги знаменитість отримала Орден Миколи Чудотворця, Орден княгині Ольги 3-го та 2-го ступенів, розповідає ведучий Слава Дьомін.

Слава Дьомін розповів про життя та творчість Ніни Матвієнко

У 2006 уродженка Житомирщини отримала почесне звання Героя України. А через 10 років стала Почесною громадянкою Києва.

Ніна Матвієнко Фото: УНІАН

Чоловік та діти

У 1971 році співачка одружилася з художником Петром Гончаром. Повідомляється, що офіційно вони не розлучалися, проте у 2021 розʼїхалися та стали жити окремо.

Петро Гончар з онукою

У їхньому союзі народилося троє дітей — донька Антоніна та сини Андрій та Іван.

Ніна Матвієнко Фото: УНІАН

Єдина донька Ніни Матвієнко пішла її стопами та будує карʼєру співачки. Саме вона перша повідомила про смерть матері та розповіла про її останню волю. Виявилося, що Народна артистка України просила не плакати на її похороні, а згадати, що хорошого вона зробила.

Наразі Тоня Матвієнко одружена з українським співаком Арсеном Мірзояном. Вона виховує двох доньок — Уляну та Ніну.

Ніна Матвієнко з донькою Тонею Фото: tonya_matvienko\Instagram

Старшу доньку Антоніни Уляну часто порівнюють з її зірковою бабусею. Дівчині наразі 25 років.

Онука Ніни Матвієнко

Щодо синів Народної артистки, то первісток Іван постригся у ченці. Тепер його звуть Януарій. Спадкоємець Ніни Матвієнко та Петра Гончара 12 років служив у Бахчисарайському Свято-Успенському монастирі, але після окупації Криму він переїхав до Ніжина.

Тоня Матвієнко з братами

Андрій Гончар тим часом пішов стопами батька. Він став художником та іконописцем у столиці України.

Ніна Матвієнко "Квітка-душа"

Однією з найпопулярніших пісень покійної артистки є "Квітка-душа". Часто користувачі мережі, висловлюючи співчуття з приводу втрати, згадували в коментарях саме цю композицію.

Ніна Матвієнко Фото: УНІАН

За словами рідних Ніни Митрофанівни, вона вела доволі активний спосіб життя. Не вживала алкоголь та мʼясо, бавилася з онуками.

Ніна Матвієнко

Свого часу артистка знялася в яскравій фотосесії з Дмитром Монатиком. Український співак висловив свої співчуття з приводу втрати знаменитості та пригадав співпрацю з легендою. Вони заспівали разом композицію "В цей день".

Ніна Матвієнко та Дмитро Монатик

"Вона була неймовірно людяна, щира, неповторна, справжня Легенда. З нею завжди можна було про все посміятися та про все посумувати. Її поради і думки я буду нести з собою все моє життя. Пішла з життя Легенда української сцени. 😔Людина з великим серцем, чиї пісні наповнювали. Ніно Митрофанівно, вдячний долі за те, що вдалося разом з Вами поспівпрацювати та знати особисто 😭 Велика втрата для всіх нас! Вічна памʼять! Щирі співчуття сімʼї та рідним!" — зазначив музикант.

Ніна Матвієнко та Дмитро Монатик

Нагадаємо, Наталія Могилевська розповіла про останню зустріч з Ніною Матвієнко навесні 2023 року.

Також Фокус писав про пісню-подарунок Тоні Матвієнко матері на 76-річчя, який вона не встигла подарувати.