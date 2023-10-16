Бруклін Бекхем показав Ніколу Пельтц у дитинстві (фото)
Зіркова пара одружилася у квітні 2022 року у маєтку в Палм-Біч.
24-річний кухар та фотограф Бруклін Бекхем поділився дитячим фото своєї дружини Ніколи, 28. Знімок син Вікторії та Девіда Бекхемів опублікував в Instagram з понад 16 млн підписників.
Бруклін виклав у Stories фото американської акторки в дитинстві. Донька мільярдера Нельсона Пельтца стоїть боком до камери і демонстративно дивиться прямо в об'єктив, а її губи трохи надуті.
"Моя королева", — прокоментував фото чоловік Ніколи.
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Зірка екрану та спадкоємець зіркового подружжя Бекхем одружилися у квітні 2022 року. Церемонія пройшла в маєтку батька Ніколи, американського мільярдера Нельсона Пельтца, у Палм-Біч. А освідчився Бруклін ще влітку 2020.
Наразі спільних дітей у знаменитостей немає. Вони планують запустити своє реаліті-шоу, проте, коли саме це станеться, наразі невідомо. За словами інсайдера, Netflix вже виявили цікавість до цієї ідеї.
Нагадаємо, яку нерухомість мають акторка та її коханий.
Також Фокус писав про скандал з організаторами весілля Ніколи Пельтц та Брукліна Бекхема.