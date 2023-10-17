Підвищити імунітет і схуднути: 7 корисних властивостей гранатового соку для здоров'я

Гранати — сезонний осінній фрукт, а сік із нього — принесе масу користі для вашого здоров'я. Дізнайтеся про користь гранатового соку, щоб обов'язково включити його у свій раціон.

Найчастіше яблучний сік та сік із журавлини посідають центральне місце, коли йдеться про корисні для здоров'я соки, тому люди схильні ігнорувати потужний гранатовий сік. І даремно! У гранатовому соку міститься потужна суміш поживних речовин, яка за помірного вживання приносить безліч переваг для здоров'я. Фактично, гранат вважається одним із найкращих фруктів, що мають лікувальні властивості. Навіть дослідження доводять корисні переваги гранатового соку. Про це пише Health Shots.

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Містить антиоксиданти

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Гранатовий сік має протизапальні властивості та антиоксиданти, які можуть допомогти запобігти раку та іншим захворюванням. Дослідження, опубліковане в журналі Advanced Biomedical Research, показало, що гранатовий сік може зменшити "окислювальний стрес, вільні радикали і перекисне окислення ліпідів". Також було виявлено, що він може запобігати росту клітин і чинити антиканцерогенну дію.

Сприяє здоров'ю серця

Дієтолог Сваті каже, що вживання гранатового соку в невеликих кількостях може допомогти запобігти серцевим захворюванням. Він містить поліфенольні сполуки, які допомагають здоров'ю серця. Одне з досліджень показало, що вживання гранатового соку допомагає зменшити частоту болю в грудях, який є симптомом серцево-судинних захворювань.

Корисний для здоров'я нирок

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Гранат містить калій, який здатний знизити ризик утворення каменів у нирках та поліпшити здоров'я нирок. Дослідження показали, що дієта, багата антиоксидантами, також допомагає захистити ваші нирки, а гранатовий сік є багатим джерелом антиоксидантів.

Допомагає контролювати тиск

Високий кров'яний тиск або гіпертонія — це сила, з якою кров швидко тисне на ваші артерії, збільшуючи ризик серцевих захворювань. Гранатовий сік містить складні вуглеводи, які допомагають поліпшити вміст заліза в сироватці крові та знизити рівень артеріального тиску. Регулярне вживання цього напою може знизити ризик розвитку гіпертонії.

Сприяє схудненню

Гранат багатий на клітковину та є низькокалорійним фруктом, що робить його чудовим варіантом для тих, хто намагається схуднути. Він також містить поліфеноли, які допомагають прискорити обмін речовин. На думку експерта, це також допомагає запобігти різним захворюванням, контролюючи свою вагу.

Підвищує імунітет

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Ви часто хворієте? Гранат може допомогти вам боротися з цими проблемами, зміцнюючи імунну систему. Гранатовий сік, багатий антиоксидантами і вітаміном С, допомагає зміцнити імунітет і запобігти хворобам.

Покращує фертильність

Чи знаєте ви, що гранат може стимулювати здоровий статевий потяг і сприяти виробленню фолієвої кислоти, необхідної для зачаття? Він також містить антиоксиданти, які можуть допомогти збільшити приплив крові до матки і поліпшити стан слизової оболонки матки, що важливо для здорової вагітності.

У який час найкраще пити?

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Найкраще вживати його вранці. "Велика частина поживних речовин засвоюється, коли шлунок порожній. Тому вживати сік плодів граната вранці натщесерце краще, ніж у будь-який інший час доби", — вважає консультант-дієтолог Сваті.

Хоча вживання гранатового соку в помірних кількостях корисне для здоров'я, його надмірне вживання може призвести до проблем. Вагітним жінкам не слід вживати екстракт граната, оскільки він може містити шкірку плодів, що не вважається безпечним. Людям із діареєю також слід уникати вживання гранатового соку або екстракту граната. Людям, які вживають інгібітори АПФ — препарати, що використовуються для контролю високого кров'яного тиску, лікування серцевої недостатності та запобігання ушкодженню нирок у людей з діабетом, — також слід уникати цього.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.