"Ми всі різні": Сара Джессіка Паркер висловилася про старіння

Знаменитість зазначила, що надасть перевагу догляду за шкірою, а не корекціям чи хірургічним втручанням.

58-річна американська акторка Сара Джессіка Паркер висловилася про старіння. Про це пише Glamour.

"Ми всі прокидаємось, у нас відбувається мільйон речей, і нам просто потрібно продовжувати свої дні – я не розумію, який наголос робиться на роздумах про старіння", — почала свою промову зірка культового серіалу "Секс і місто".

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Джессіка Паркер зазначила, що надасть перевагу догляду за шкірою, а не корекціям чи хірургічним втручанням.

"Мені подобається, що люди вирішують робити те, що вони хочуть, і знаходять спосіб, який змушує їх почуватися краще, коли вони виходять за двері", – розповідає американська знаменитість.

Сара Джессіка Паркер наголосила, що їй як акторці призначено ділитися емоціями та "спілкуватися" своїм обличчям, яке для неї має рухатися.

"Ми всі різні, і мені це подобається в жінках", — додала виконавиця ролі Керрі Бредшоу.

Сара Джессіка Паркер Фото: Getty Images

Акторка додає: "Кожен зачіпає чиюсь фігуру, обличчя, ніс, волосся, вагу. І тому на мене зараз тиск не з боку Голлівуду. Тиск з боку людської раси, і він такий же нездоровий, як тиск Голлівуду".

Сара Джессіка Паркер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Сара Джессіка Паркер створюватиме фільм про українських танцюристів.

Також Фокус писав про нового члена родини Сари Джессіки Паркер, якого вона забрала зі знімального майданчика.