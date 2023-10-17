Брітні Спірс уперше пояснила, навіщо поголилася налисо 2007 року

Артистка хоче розповісти свою історію сама, а не щоб її складав у неї за спиною хтось інший.

41-річна американська поп-співачка Брітні Спірс прикрасила обкладинку People і привідкрила деякі моменти зі своєї біографічної книги "Жінка в мені". Зокрема артистка розповіла, навіщо 2007 року вона поголила голову наголо, чим шокувала всіх своїх фанатів.

У той період зірка переживала болісне розлучення, через що була постійною мішенню папараці та об'єктом пліток, тож інцидент із голінням голови підлив масла у вогонь і породив чутки про її неадекватність.

"Коли я росла, на мене так багато дивилися. Мене розглядали з ніг до голови, люди говорили мені, що вони думають про моє тіло відтоді, як я була підлітком. Голити голову і діяти було моїм способом дати відсіч", — пише Спірс у книзі.

Після того як 2008 року суд призначив Джеймі Спірса її опікуном і дав йому контроль над її фінансовими та особистими справами, Брітні втратила право змінювати свою зовнішність.

"Під опікою мені дали зрозуміти, що ті дні вже минули. Мені довелося відростити волосся і повернутися у форму. Мені довелося лягати спати раніше і приймати всі ліки, які мені сказали", — йдеться в біографії.

Хоча Спірс записала і випустила чотири успішні альбоми, протягом майже 14-річного періоду опіки вона була відчайдушно нещасною:

"Я б робила невеликі творчі речі тут і там, але моє серце більше не було до цього. Що стосується моєї пристрасті до співу і танців, то на той момент це було майже жартом. Минуло 13 років, і я відчула себе тінню самої себе. Тепер я згадую, як мій батько і його партнери так довго контролювали моє тіло і мої гроші, і мене нудить... Подумайте, скільки чоловіків-артистів програли всі свої гроші, скільки з них зловживали психоактивними речовинами або мали проблеми з психічним здоров'ям. Ніхто не намагався відібрати в них контроль над своїм тілом і грошима. Я не заслужила того, що зі мною зробила моя сім'я", — буквально кричить у мемуарах авторка.

За словами співачки, під опікою вона "сиділа склавши руки", поки люди говорили про неї і розповідали її історію за неї.

"Після виходу з-під опіки я нарешті зміг розповісти свою історію без будь-яких наслідків з боку людей, які відповідають за моє життя. Нарешті для мене настав час підняти голос і висловитися, і мої шанувальники заслуговують на те, щоб почути це безпосередньо від мене. Більше ніякої змови, ніякої брехні — тільки я володію своїм минулим, сьогоденням і майбутнім", — заявила зірка.

Книжка "Жінка в мені" з'явиться на прилавках магазинів уже 24 жовтня.

Перед її виходом дуже нервують колишні бойфренди співачки, які бояться, що вона може розповісти багато зайвого.

Раніше Фокус писав, що батько Брітні Спірс не бажає читати її мемуари, а Джастін Тімберлейк, з яким артистка зустрічалася три роки, побоюється їх публікації.