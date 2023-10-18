Бредлі Купера помітили на прогулянці на фоні новин про роман з Джіджі Хадід (фото)

Зірка фільму "Місце під соснами" вийшов на жовтневу прогулянку в шапці та окулярах.

48-річний американський актор Бредлі Купер був помічений на прогулянці у Нью-Йорку на фоні чуток про роман з моделлю Джіджі Хадід, 28. Про це пише Daily Mail.

Володар "Оскара", який, як повідомляється, "дуже схвильований" від зустрічі з Джіджі, був у картатій фланелевій сорочці та сірих штанах, коли йшов по тротуару наодинці.

Купер також був у сірій шапочці та темних сонцезахисних окулярах.

Ця прогулянка соло відбулася, коли 28-річна супермодель, яка наполовину палестинка, висловилася в мережі на підтримку Палестини під час триваючого ізраїльсько-палестинського конфлікту.

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Бредлі Купер

Тепер стало відомо, що Джіджі та її сім'я, включаючи сестру супермоделі Беллу, 27 років, і брата Анвара, 24 роки, були змушені змінити свої номери телефонів через погрози після посту Джіджі, якій приписують роман з голівудським актором.

Як повідомлялося, пару познайомила колишня дівчина Купера Ірина Шейк. Бредлі та російська модель, які розлучилися у 2019 році після чотирьох років спільного життя, виховують 6-річну доньку Лею, а Джіджі виховує 3-річну доньку Хай з колишнім Зейном Маліком.

Джіджі Хадід Фото: Getty Images

Нагадаємо, як Бредлі Купер ставиться до початку стосунків з Джіджі Хадід.

Також Фокус писав про пост-підтримку Джіджі Хадід палестинців.