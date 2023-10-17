Джіджі Хадід та Бредлі Купер використовують будинок Тейлор Свіфт як "любовне гніздечко"

Американська співачка любить побути "амуром" для своїх друзів.

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28-річна американська супермодель Джіджі Хадід та голівудський актор Бредлі Купер, 48, користуються будинком співачки Тейлор Свіфт як "таємним любовним гніздечком". Про це пише The Mirror.

За чутками, зіркова пара проводила час в особняку артистки в Род-Айленді, щоб уникнути "зайвих очей" фанатів.

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Стало відомо, що відбувається між Джіджі Хадід та Бредлі Купером (фото)

"Тейлор — абсолютний романтик і любить зіграти амура для своїх друзів", — розповідає інсайдер.

"Попри те, що Джіджі та Бредлі мають власну нерухомість у Нью-Йорку, вони хотіли щось більш приватне, щоб провести час, щоб познайомитися, і Тейлор була дуже рада допомогти", — додає джерело.

Свіфт сказала, що двері її дому "завжди відчинені" для зіркових друзів.

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Джіджі Хадід Фото: guestinresidence

Зірка "Похмілля у Вегасі" та супермодель палестинського походження вперше викликали чутки про роман на початку жовтня 2023, коли їх помітили на побаченні.

Бредлі Купер Фото: Getty Images

Як повідомляється, вони зійшлися після того, як колишня дівчина Купера та мама його доньки, модель Ірина Шейк, познайомила пару.

Нагадаємо, чим Бредлі Купер "зачепив" Джіджі Хадід.

Також Фокус писав про ставлення Бредлі Купера до початку роману з Джіджі Хадід.