Меттью Перрі показав рідкісний знімок з батьком (фото)

82-річний Джон Беннет Перрі також неодноразово зʼявлявся на екранах, зокрема в "Друзях".

54-річний американський актор Меттью Перрі показав рідкісне фото зі своїм батьком. Сімейним знімком зірка серіалу "Друзі" ділиться в Instagram.

Виконавець ролі Чендлера Бінга постав на фото зі своїм батьком Джоном Беннетом Перрі.

"Ось я і мій батько Джон, обоє тримаємо напої", — прокоментував Меттью рідкісний сімейний кадр.

На зображенні зірка "Друзів" і його 82-річний батько стояли рука об руку з посмішками на обличчях, коли обоє тримали напої в прозорих стаканчиках.

82-річний Джон сам знявся як актор у кількох фільмах, зокрема "День незалежності" та "Джордж із джунглів", і навіть приєднався до свого сина на екрані у фільмі "Дурні завжди поспішають" у 1997 році.

Він також з'явився у "Друзях". У епізоді 4 сезону "The One with Rachel's New Dress" Джон зіграв батька Джошуа, чоловіка, з яким зустрічалася Рейчел (Дженніфер Еністон).

"Коли я росла, мені зараз 78, я любила рекламу Old Spice, тому що я закохалася у твого батька. Тоді, коли друзі почали показувати телевізор, Чендлер Бінг був моїм улюбленим персонажем. Так смішно!", "Зачекайте! Він був батьком Джошуа в епізоді, де Дженніфер носила нічну сорочку як сукню!! Його найкраща репліка "Мені подобається ця, вона здається розумна"!" — коментують публікацію фоловери американського актора.

