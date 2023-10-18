"Це тобі не додає здоров'я": MELOVIN розповів про алкогольну залежність (відео)

Музикант вирішив відмовитися від алкоголю, хоча раніше ним зловживав, змішуючи із соком та колою.

26-річний український співак MELOVIN (справжнє імʼя — Костянтин Бочаров) зізнався, що боровся з алкогольною залежністю. Про це артист розповів для "Люкс ФМ".

"Я відчуваю ці 26 років свої як якесь нове переродження, переосмислення і плюс розумію, що алкоголь, під час війни тим паче, з великого стресу, він тебе ще більше вбиває", — зазначив переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор".

Раніше уродженець Одеси міг часто випивати віскі, джин та ром, проте змішував їх із "колою-шмолою-соками".

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MELOVIN розповів про алкогольну залежність

"Я, напевне, міг би себе назвати алкоголіком. Я просто не виглядав як якийсь негативний образ алкоголіка, я був побутовим інтелігентом, я нікому не грубіянив. У мене були запої… Я відчув, що з цим пора зав'язувати — це раз, це тобі не додає здоров'я", — розповів музикант, додавши, що вважає, що жити без алкоголю набагато цікавіше, адже ти чітко запамʼятовуєш кожен момент.

MELOVIN

Нагадаємо, фронтмен гурту "СКАЙ" Олег Собчук також розповідав про алкогольну залежність.

Раніше Фокус писав про одкровення MELOVIN щодо його особистого життя.