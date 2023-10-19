Королева Камілла вийшла у світ в улюбленій тіарі покійної Єлизавети II (фото)

Цю тіару Єлизавета II найчастіше одягала, позуючи для портретів. У ній же вона зображена на банкнотах.

76-річна королева Камілла, дружина Чарльза III, на прийомі та вечері, влаштованій на честь їхньої коронації, з'явилася в розкішному образі, що буквально випромінював аристократичний гламур, пише Hello.

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Її Величність одягла чорну вечірню сукню до підлоги зі срібною вишивкою від Брюса Олдфілда. Що стосується коштовностей, то Камілла вшанувала свою покійну свекруху. Вона одягла одну з найулюбленіших тіар Єлизавети II — діамантову тіару дівчат Великої Британії та Північної Ірландії.

Королева Камілла вшанувала пам'ять своєї свекрухи Фото: Getty

Ця прикраса має дуже давню історію. Її принцеса Елізабет отримала в подарунок від своєї бабусі Марії Текської 1947 року. Кролеві Марії її подарували дівчата Великої Британії та Ірландії 1893 року з нагоди її весілля з герцогом Йоркським, пізніше королем Георгом V. Створив тіару ювелірний дім Garrard & Co, і спочатку вона була з перлинами, проте 1914 року королева Марія замінила перлини 13 великими діамантами. Саме в цій тіарі Єлизавета II найчастіше з'являлася на портретах, на банкнотах і монетах.

Королева Єлизавета II у своїй улюбленій тіарі Фото: Getty Images

З інших прикрас Камілла вибрала діамантове кольє і сережки, які також належали покійному монарху. Образ завершував сріблястий клатч.

Волосся королеви було укладене у звичну пишну зачіску, а риси обличчя вона підкреслила за допомогою сяючого тонального крему, рожевих рум'ян і ніжно-рожевої помади.

Вечерю організовували на знак визнання роботи цивільних установ лондонського Сіті та ліврейних компаній — стародавніх і сучасних торгових гільдій міста. Зворушливою подією є перший офіційний візит короля Чарльза до лондонського Сіті відтоді, як він став новим монархом.

Раніше Фокус писав, що королева Камілла з'явилася на публіці у звичайних джинсах.