Ніколь Кідман продемонструвала стильний діловий ансамбль (фото)

Знаменитість оголосила про старт нового проєкту з "австралійськими акцентами".

56-річна австралійсько-американська акторка Ніколь Кідман відвідала фестиваль SXSW у Сіднеї, щоб оголосити про новий проєкт. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Аквамена" зʼявилася на публіці у витонченому діловому аутфіті, який складався зі стильного чорного блейзера, топа в тон і білих штанів.

Вона розпустила своє світле волосся, а легкий макіяж підкреслив її природну красу.

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Ніколь Кідман Фото: Getty Images

Дружина Кіта Урбана додала своєму образу нотки гламуру за допомогою стильного ряду золотих і срібних каблучок і була в гарному настрої, коли оголосила про свій наступний проєкт.

Акторку супроводжував її колега-продюсер Пер Саарі, і разом вони оголосили, що Ніколь буде продюсером майбутнього серіалу "Остання річниця", що стане третьою картиною зірки екрану, заснованою на книзі Ліан Моріарті, після "Великої маленької брехні" та "Дев’яти ідеальних незнайомців".

Новий серіал зніматимуть в Австралії.

Ніколь Кідман Фото: Getty Images

"Австралійські акценти, австралійський проєкт з австралійськими акцентами для всього світу. Це довго готувалося", — сказала вона публіці.

Ніколь Кідман Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ніколь Кідман приєдналася до Різ Візерспун на спортивній події.

Також Фокус писав про появу Ніколь Кідман на заході, організованому чоловіком Сальми Хаєк.