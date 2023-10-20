Королева Летиція зʼявилася у ніжно-рожевій блузці з ременем за 44 фунти стерлінгів (фото)

Дружина іспанського короля підтримала Міжнародний місяць боротьби з раком молочної залози.

Королева Іспанії Летиція продемонструвала жіночний діловий образ на осінь 2023 року. Про це пише Hello Magazine.

Король Філіп та його дружина Летиція насолоджувалися сімейним вечором зі своїми доньками, коли вирушили на гламурний вечір в Ов’єдо в четвер, 19 жовтня 2023.

Принцеса Леонор, якій незабаром виповниться 18 років, і її молодша сестра, 16-річна інфанта Софія, приєдналися до своїх батьків на концерті в іспанському місті.

51-річна колишня журналістка одягла ніжно-рожеву блузку "Nina" з акцентними рукавами від Maria Barragan як жест підтримки Міжнародного місяця боротьби з раком молочної залози, поєднавши верх із чорними приталеними штанами та туфлями в тон.

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Королівська родина Іспанії Фото: Getty Images

Свій образ дружина іспанського короля доповнила чорним шкіряним ремінцем BOSS за 44 фунти стерлінгів.

Софія тим часом була в темно-синьому комбінезоні з графічним принтом, а Леонор вибрала чорно-білу квіткову сукню від H&M.

Королева Летиція Фото: Getty Images

Король Філіп традиційно був у класичному костюмі із сорочкою та краваткою.

Королівська родина Іспанії Фото: Getty Images

Нагадаємо, королева Летиція продемонструвала сукню за півтори тисячі гривень.

Також Фокус писав про появу королеви Іспанії на церемонії вручення премії ЮНІСЕФ.