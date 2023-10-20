Церква, у якій зняли кліп Жадан та Соловій, просить видалити його (відео)
20 жовтня 2023 року Сергій Жадан та Христина Соловій представили кліп на пісню-маніфест любові до світу, зйомки якого проходили у Львові.
49-річний український письменник та музикант Сергій Жадан та співачка Христина Соловій, 30, представили кліп на першу спільну пісню "Серце". Втім, львівський храм, у якому проходили зйомки, просить видалити ролик з мережі.
"Слава Ісусу Христу!!! Дорогі у Христі брати і сестри, хочемо виступити з приводу появи в мережі інтернет кліпу "Серце", за участю Христини Соловій та Сергія Жадана. Ми вже звернулися до них з проханням про видалення даного кліпу, оскільки він пропагує антихристиянські цінності та порушує суть та сценарій кліпу, про який ми наперед були поінформовані", — заявили представники львівської церкви святого Андрія Первозванного.
У ролику Сергій Жадан блукає вулицями Львова, прямуючи до Соловій, яка чекає на нього у храмі. Згодом вони зустрічаються. Втім, паралельно також показані інші пари, зокрема жінки, які цілуються. Судячи з усього, саме на це виникла негативна реакція представників церкви.
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"Пісня "Серце" — маніфест любові до світу, яка проростає з чесності та розуміння його недоліків і вад. Це відверта і зрозуміла історія кохання двох людей, за якою ховаються відданість і сміливість", — зазначали автори нової композиції.
Навесні 2023 року письменник та співачка спровокували чутки про роман після того, як їх помітили на побаченні. Проте офіційно вони не коментували домислів у мережі.
Нагадаємо, чому Сергій Жадан вирішив певний час не виступати за кордоном.
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