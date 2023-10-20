Ілона Гвоздьова та Олімпія Вайтмусташ з'явилися на презентації мистецького проєкту (фоторепортаж)

Зіркові гості зібралися на презентації патріотичного проекту в Києві.

Напередодні, 19 жовтня, у столиці відбулася масштабна презентації мистецького проєкту "КОТО" автора Макса Цвейка в Центрі сучасного мистецтва М17. Журналіст Фокуса побував на події та розповідає про неї.

Першими оцінити результат проекту прийшли знаменитості, медійні особистості, діячі мистецтва і блогери. Серед гостей було помічено Марину Боржемську, Ілону Гвоздьову, КІЛІММЕН (Kalush Orchestra), Олексія Суровцева, Макса Леонова, Віту Буланая, Анну Маліновську, Олімпію Вайтмусташ, Тетяну Карікову, Славу Соломко та багатьох інших.

Вечір розпочався з перегляду ролика, що передав дух проєкту та його цілі. Після чого слово взяв автор художнього проекту КОТО — Макс Мацвейко.

Позитивна синергія мистецтва, музики, креативності та благодійності створила вражаючу атмосферу презентації, демонструючи, що цей проєкт — не просто мистецька ініціатива, а справжня сила, що здатна об'єднувати українців у непрості часи.

Особливим моментом вечора також стало знайомство з першим амбасадором проєкту. Ним став КИЛИММЕН, якого більшість українців знає як найзагадковішого учасника проєктів KALUSH та Kalush Orchestra.

КІЛІММЕН (Kalush Orchestra)

Музичний супровід вечора забезпечували музиканти з гурту Molodi та співачка Lida Lee.

Марина Боржемська та Слава Соломко

Олімпія Вайтмусташ

Коля Матросов

Ілона Гвоздьова, Анна Малиновська

Олексій Суровцев

Денис Чуловський, Тетяна Савицька

Євген Єрьомін

Група Molodi

Ірина Татаренко

Юлія Єрмолаєва

Ярослав Князєв

Ліда Лі

КІЛІММЕН

Слава Соломко

Група Molodi

Макс Мацвейко

Тетяна Карікова

Лідія Новоселецька

КОТО надихає і нагадує, що важливо не миритися з несправедливістю, а сміливо боротися за свої ідеали. Це художнє втілення українського духу, національних переконань та ідеалів.

Раніше Фокус писав про презентацію фільму "Я, Ніна".