Ілона Гвоздьова та Олімпія Вайтмусташ з'явилися на презентації мистецького проєкту (фоторепортаж)
Зіркові гості зібралися на презентації патріотичного проекту в Києві.
Напередодні, 19 жовтня, у столиці відбулася масштабна презентації мистецького проєкту "КОТО" автора Макса Цвейка в Центрі сучасного мистецтва М17. Журналіст Фокуса побував на події та розповідає про неї.
Першими оцінити результат проекту прийшли знаменитості, медійні особистості, діячі мистецтва і блогери. Серед гостей було помічено Марину Боржемську, Ілону Гвоздьову, КІЛІММЕН (Kalush Orchestra), Олексія Суровцева, Макса Леонова, Віту Буланая, Анну Маліновську, Олімпію Вайтмусташ, Тетяну Карікову, Славу Соломко та багатьох інших.
Вечір розпочався з перегляду ролика, що передав дух проєкту та його цілі. Після чого слово взяв автор художнього проекту КОТО — Макс Мацвейко.
Позитивна синергія мистецтва, музики, креативності та благодійності створила вражаючу атмосферу презентації, демонструючи, що цей проєкт — не просто мистецька ініціатива, а справжня сила, що здатна об'єднувати українців у непрості часи.
Особливим моментом вечора також стало знайомство з першим амбасадором проєкту. Ним став КИЛИММЕН, якого більшість українців знає як найзагадковішого учасника проєктів KALUSH та Kalush Orchestra.
Музичний супровід вечора забезпечували музиканти з гурту Molodi та співачка Lida Lee.
КОТО надихає і нагадує, що важливо не миритися з несправедливістю, а сміливо боротися за свої ідеали. Це художнє втілення українського духу, національних переконань та ідеалів.
Раніше Фокус писав про презентацію фільму "Я, Ніна".