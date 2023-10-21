Меріл Стріп розійшлася з чоловіком після 45 років шлюбу (фото)

Незважаючи на те, що подружжя досить давно вирішило жити окремо, воно має намір і далі підтримувати одне одного. Причину свого розставання Дон і Меріл не озвучують.

74-річна оскароносна актриса Меріл Стріп та її 76-річний чоловік-скульптор Дон Гаммер розійшлися після 45 років шлюбу. Подружжя вже понад шість років не живе разом, повідомляє Page Six із посиланням на офіційну заяву пари.

Що стало причиною такого рішення, ні Меріл, ні Дон не коментують, тримаючи особисте життя подалі від преси. Незважаючи на розставання, подружжя заявило, що, хоч й обрали жити окремо, вони продовжать піклуватися одне про одного і збережуть теплі стосунки. Ба більше, днями Стріп з'явилася на церемонії вручення премії Princesa de Asturias Awards 2023 з обручкою.

Дон Гаммер завжди супроводжував дружину на червоній доріжці Фото: Getty

Історія кохання Стріп і Гаммера

Меріл і Дон познайомилися через брата акторки 1978 року. Це сталося після того, як бойфренд Меріл і її колега Джон Казале помер у березні 1978 року від раку легенів. Стріп вирішила з'їхати з квартири, де жила разом з покійним, і брат з другом, яким виявився Гаммер, допомагали знайти їй нове житло. Меріл і Дон зблизилися, і він здав їй у суборенду свою квартиру в Нью-Йорку. Пара почала обмінюватися листами, і незабаром дружба переросла в щось більш серйозне.

Уже у вересні того ж року Меріл вийшла заміж за Дона. Весілля відбулося в саду будинку її батьків. У них — четверо дітей: Генрі (43 роки), Меймі (40 років), Грейс (37 років) і Луїза Джейкобсон (30 років), а також п'ятеро онуків.

Востаннє з чоловіком на публіці Стріп бачили 2018 року на церемонії вручення премії "Оскар".

Ділячись секретами свого успішного шлюбу, акторка говорила, що вся річ — у "добрій волі та готовності прогинатися — і час від часу замовкнути".

"Не існує жодного плану дій щодо створення сім'ї: це завжди величезні перемовини. Але в мене є цілісна потреба працювати і мати в житті величезні узи кохання. Я не можу собі уявити, як можна відмовитися від одного заради іншого", — наголошувала Стріп.

Їхні діти також пішли творчими стопами своїх батьків. Так, Генрі став музичним виконавцем. Луїза відома за роллю в серіалі HBO Max "Позолочений вік". Меймі знімалася в таких проєктах, як "Печія" і "Емілі Оуенс", а доктор медицини Грейс з'являлася у фільмах "Доктор Смерть", "Містер Робот", а також в "Американській історії жахів: Шоу виродків".

Меріл і Гаммер завжди підтримували кар'єру один одного, і Дон протягом багатьох років супроводжував дружину на різних церемоніях нагородження, зокрема на преміях "Оскар" і BAFTA. За свою кар'єру Стріп отримала різні нагороди, зокрема вісім "Золотих глобусів", а також три "Оскари".

У 2012 році Меріл згадала Дона на початку своєї промови після того, як отримала нагороду за найкращу жіночу роль у фільмі "Залізна леді":

"Я хочу подякувати Дону. Я хочу, щоб він знав: усе, що я ціную найбільше в нашому житті, ти дав мені".

Раніше Фокус писав, як Меріл Стріп страждала, зображуючи жорстоку Міранду Прістлі у фільмі "Диявол носить Прада".