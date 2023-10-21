"Зірвався": Ірина Шейк і Том Бреді розійшлися

Стосунки пари тривали близько чотирьох місяців, але так і не переросли у щось більше, окрім рідкісних побачень.

37-річна російська супермодель Ірина Шейк, яка вже багато років живе і працює в Нью-Йорку, розійшлася з 46-річним чемпіоном НФЛ і колишнім чоловіком Жизель Бюндхен Томом Бреді після чотирьох місяців стосунків, повідомляє Page Six.

За словами інсайдерів, причиною стало те, що роман просто "зірвався".

Ні для Ірини, ні для Тома це не стало великою трагедією, оскільки нещодавно Бреді був помічений на яхті в Майамі без Ірини, де він грівся на самоті в Саншайн-Стейт, а Шейк у цей час гуляла вулицями Нью-Йорка зі своїм цуценям у дорогій сумці Birkin.

Не взяв Том Ірину і на зіркову вечірку Майкла Рубіна в казино в Атлантік-Сіті. Замість цього семиразовий чемпіон Суперкубка возз'єднався з Кім Кардаш'ян, з якою, за чутками, він фліртував на іншій вечірці Рубіна — культовому святі білих у Гемптоні — під час вихідних 4 липня.

Востаннє Шейк і Бреді з'являлися разом у середині вересня. Тоді папараці помітили Ірину, яка приїхала до квартири спортсмена в Нью-Йорку, одягнену в чорну сукню на одне плече і сукню-комбінацію з леопардовим принтом під нею.

Уперше про роман супермоделі та футболіста заговорили в липні, коли пару помітили, коли вона сиділа в одній машині. Бреді забирав Шейки з готелю Bel-Air, щоб відвезти її до себе додому в Лос-Анджелесі. Потім їх бачили в кількох містах по всьому світу, зокрема на побаченні в Нью-Йорку і Лондоні.

Для Тома ці стосунки стали першими після його розлучення з Бюндхен у жовтні 2022 року. Однак їхній статус викликав питання після того, як росіянка раптово полетіла у відпустку зі своїм колишнім бойфрендом і батьком її дочки, актором Бредлі Купером.

Інсайдери подейкують, що Ірині дуже подобається Том, але вона не втрачає надії вийти заміж за оскароносного Купера.

Раніше Фокус писав, що Ірина Шейк звузила коло друзів, щоб не було витоку інформації про її роман з Бреді.