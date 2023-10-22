Під дощем: Джіджі Хадід та Бредлі Купер знову сходили на побачення (фото)

Знаменитості на фоні чуток про свій роман прогулялися під осіннім дощем у Нью-Йорку.

48-річний американський актор Бредлі Купер та модель Джіджі Хадід, 28, знову сходили на побачення. Про це пише People.

Знаменитості були помічені в Нью-Йорку напередодні, коли гуляли під осіннім дощем. Колишній бойфренд Ірини Шейк та ексдівчина Зейна Маліка йшли пліч-о-пліч міським тротуаром.

Молода мама була в повністю темному ансамблі: чорне пальто, спортивні штани, сіра шапка та сонцезахисні окуляри. На ногах Джіджі були чорні кросівки із синіми та зеленими акцентами.

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Бредлі Купер та Джіджі Хадід

Тим часом Купер був у синій кофті, чорних спортивних штанах та з рюкзаком на плечах.

За чутками, нове кохання зірки подіумів залишилося на її боці після погроз, які вона отримувала після того, як висловила свою підтримку палестинцям на фоні загострення воєнного конфлікту між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС.

Про ймовірний роман зірки голівудських фільмів та супермоделі палестинського походження стало відомо восени 2023. Їх кілька разів помічали на побаченнях, проте знаменитості офіційно не коментують домислів фанатів.

Джіджі Хадід Фото: gigihadid

Нагадаємо, чому Бредлі Купер дуже сподобався Джіджі Хадід.

Також Фокус писав про допомогу співачки Тейлор Свіфт на початку романтичних стосунків Купера та Хадід.