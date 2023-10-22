Різдвяні плани принца Гаррі та Меган Маркл можуть засмутити короля Чарльза ІІІ, — експерт

Історикиня Тасса Данлоп пригадала, що в Балморалі влітку 2023 року принц Гаррі не зʼявився.

Різдвяні плани принца Гаррі та Меган Маркл можуть засмутити короля Чарльза ІІІ. Про це пише Mirror.

У 2022 році герцог і герцогиня Сассекські пропустили різдвяні свята з королівською родиною, і, за словами експертки та історикині Тесси Данлоп, цього року пара також не приєднається до родичів Гаррі.

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"Наближається Різдво, і ми хочемо, щоб Меган і Гаррі внесли в бренд Віндзор трохи трансатлантичної напруги", — вважає Данлоп.

"Але не затримуйте дихання, оскільки Гаррі не з’явився в Балморалі цього літа, навряд чи він прикрасить Сандрінгем своєю присутністю", — додала вона, маючи на увазі відсутність герцога Сассекського на щорічних літніх канікулах королівської родини у шотландському маєтку Балморал.

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Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Archwell

"Не схоже, що король Чарльз отримає різдвяні обійми з відсутніми онуками", — додала вона, маючи на увазі дітей пари принца Арчі та принцесу Лілібет.

39-річний Гаррі та 42-річна Меган тепер не мають офіційного місця проживання у Великій Британії після того, як король надіслав їм повідомлення про виселення з їхньої колишньої королівської резиденції Фрогмор Котедж, куди наразі хочуть переселити принца Ендрю.

Король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Данлоп вважає, що пара "розшириться і придбає щось своє" в тому, що вона називає "місією, керованою сумом за домом Гаррі".

Експертка також додала, що тепер подружжю доведеться додатково розщедритися на свою безпеку під час візиту до Європи.

Нагадаємо, герцог Сассекський шукає відокремлений будинок у Великобританії.

Також Фокус писав про наслідки переїзду принца Гаррі та Меган Маркл для шлюбу Кейт Міддлтон та принца Вільяма.