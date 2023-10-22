"Татова принцеса": Девід Бекхем поділився кадрами з донькою Гарпер (фото)

Спадкоємиця Вікторії та Девіда Бекхемів прийшла на тренування зіркового батька у ФК "Інтер Маямі".

48-річний британський футболіст Девід Бекхем поділився знімками з 12-річною донькою Гарпер. Сімейні фото чоловік Вікторії Бекхем опублікував в Instagram.

"Візьміть доньку на тренування", — підписав карусель кадрів багатодітний батько.

На фото Девід, власник ФК "Інтер Маямі", позує в обіймах спадкоємиці в ніжно-рожевій спортивній формі. Тим часом Гарпер постала в білому топі та джинсових шортах. Вона обіймала зіркового батька ззаду, поки він сидів на стільці.

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Девід Бекхем з донькою Гарпер

"Татова принцеса", "Мені подобаються стосунки між вами двома", "Дуже красивий документальний фільм на Netflix про Девіда!!! Дякую за зарядку", — коментують нову публікацію Бекхема його підписники.

Окрім 12-річної Гарпер, Девід Бекхем з дружиною Вікторією стали батьками трьох синів — Бруклін, 24, Ромео, 21, та Круз, 18. Старший спадкоємець зіркового подружжя уже одружився у квітні 2022 року. Його обраницею стала американська акторка Нікола Пельтц, 28.

Родина Бекхем Фото: Getty Images

Нагадаємо, колишня коханка Девіда Бекхема Ребекка Лус вперше висловилася про їхні романтичні стосунки на початку 2000-х.

Також Фокус писав про конфлікт між родиною Бекхем та Томом Крузом, який триває понад 10 років.