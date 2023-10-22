Брітні Спірс пояснила, чому часто ділиться оголеними фото

Через відвертий контент зірки у соцмережах від неї відвернулися двоє синів — Шон та Джейден. Наразі хлопці живуть з татом Кевіном Федерлайном на Гаваях.

41-річна американська співачка Брітні Спірс пояснила в нових мемуарах "Жінка в мені", чому часто викладає оголені фото чи відео в соцмережах. Про це пише Daily Mail.

"Я знаю, що багато людей не розуміють, чому я люблю фотографувати себе оголеною або в нових сукнях", — пише артистка.

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Брітні Спірс

"Але я думаю, якби їх фотографували інші люди тисячі разів, підштовхували й змушували позувати для схвалення інших людей, вони б зрозуміли, що я отримую велику радість від того, що позую так, як почуваюся сексуально, і фотографуюся самостійно", — зазначає мама двох дітей.

Спірс, яка восени 2021 року звільнилася від 13-річної опіки батька, протягом останніх кількох років мала схильність публікувати відверті кадри у своїх соціальних мережах. Повідомлялося, що через це зірка сцени мала напружені стосунки з двома синами — Шоном та Джейденом.

Колишній чоловік Брітні Кевін Федерлайн у серпні 2022 розповідав, що їхні діти "прийняли рішення" не бачитися зі своєю матір’ю та не йти на її весілля із Семом Асгарі в червні того ж року.

Брітні Спірс Фото: Britney Spears/Instagram

Нагадаємо, Брітні Спірс зізналася, що зрадила Джастіна Тімберлейка під час їхніх стосунків.

Також Фокус писав про подробиці 55-годинного першого шлюбу Брітні Спірс у 2004 році.