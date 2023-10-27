Бред Пітт оприлюднив лист російського мільярдера-виноробника до Анджеліни Джолі

56-річний російський мільярдер запрошував Анджеліну Джолі провести час з ним в його шотландському замку.

Пітт звинуватив російського мільярдера в змові зі своєю колишньою дружиною під час гострої боротьби за виноробню Chateau Miraval. Про це розповідає видання Daily Mail.

Бред Пітт надав в суді електронний лист від мільярдера, який запрошував Джолі відвідати його шотландський замок. Джолі продала свою частку виноробні Шефлеру у 2021 році без згоди свого колишнього чоловіка. Ця подія спровокувала конфлікт із Піттом, який звинуватив компанію Шефлера. Судові документи показали, що зв'язок між Джолі та Шефлером залишається міцним, незважаючи на конфлікт з Піттом.

Chateau Miraval Фото: Getty Images

Влітку цього року компанія акторки Анджеліни Джолі звинуватила колишнього чоловіка Бреда Пітта в "захопленні і розграбуванні" їхнього виноградника Chateau Miraval у Франції. Через цю звістку в компанії Nouvel, яку вона продала російському мільярдеру Юрію Шефлеру, Пітт контролював бізнес та запобіг продажу акцій.

Компанія Бреда Пітта подала позов до суду Каліфорнії, вимагаючи понад $350 млн відшкодування.

Зазначимо, що Джолі та Пітт купили Chateau Miraval у 2008 році, але після їхнього розлучення у 2016 році домовилися не продавати свої частки без згоди один одного.

Продаж частки компанії Nouvel групі Stoli, що належить Шефлеру, поглибив конфлікт між колишнім подружжям, ставши причиною ще однієї судової битви.

Нагадаємо, що Бред Пітт відреагував на нову роботу його 15-річної доньки.