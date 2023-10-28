Улюбленець публіки: топ кумедних появ принца Луї (фото)

Пʼятирічний онук короля Чарльза ІІІ часто відзначається яскравою поведінкою, коли не приховує своїх емоцій.

Британська королівська родина доволі популярна у світі, проте особливої уваги публіки завжди заслуговує син принца Вільяма та Кейт Міддлтон — пʼятирічний принц Луї. Фокус пригадує найкумедніші появи меншого спадкоємця Уельських.

Парад короля

За кілька тижнів після коронації короля Чарльза ІІІ, дідуся принца Луї, відбулося офіційне святкування його дня народження парадом Trooping the Colour. Втім, фактичний день народження монарха відзначають у листопаді.

5-річний син Кейт Міддлтон та принца Вільяма веселився і "корчив пики" під час королівських заходів 17 червня 2023 року.

На одному із знімків видно, як онук британського суверена затискає ніс, сидячи в кареті поряд зі своїм братом Джорджем та сестрою Шарлоттою. Втім, восьмирічна донька Уельських уже звикла до різної поведінки меншого брата і навіть не реагує на неї.

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Принц Луї та принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Також у цей день принц Луї зʼявився на балконі Букінгемського палацу. На знімках видно, як юнак закриває вуха під час гучних звуків від прольоту авіації, а потім кумедно жестикулює руками.

Принц Луї Фото: Getty Images Родина Уельських Фото: Getty Images

Весняний пікнік

У травні того ж 2023 року принц Луї відвідав з батьками пікнік після коронації Чарльза ІІІ. На неофіційному заході син принца та принцеси Уельських кумедно їв зефір, стріляв з лука та проводив час із сімʼєю.

Зокрема 5-річний принц керував тачкою, допомагаючи ремонтувати хатину скаутів у містечку Слау, а також відновлюючи стежку, копаючи нове водоймище та розмальовуючи стіни.

Принц Луї та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Після цього четвертий у черзі на британський престол посидів на колінах батька, принца Вільяма, коли той керував екскаватором.

Принц Вільям із сином Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram Принц Луї Фото: Getty Images

Коронація дідуся

За кілька тижнів до офіційної коронації Чарльза ІІІ в мережі ходили різні чутки — візьмуть маленького Луї на історичну подію чи ні. Втім, 6 травня 2023 року він таки зʼявився разом з братом Джорджем та сестричкою Шарлоттою у Вестмінстерському абатстві, знову демонструючи кумедну поведінку.

В очікуванні прольоту літаків та гелікоптерів над Букінгемським палацом Луї всіляко демонстрував своє нетерпіння. Принц стукав кулаками по балкону, крутився на всі боки, розмахував руками і всім своїм виглядом демонстрував, як хоче найшвидше піти додому. Також він багато позіхав.

Принц Луї Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Під час історичної події він був поруч із сестричкою Шарлоттою, поки старший брат Джордж виконував важливу роль пажа.

Принц Луї Фото: Getty Images

Онук британського монарха цього дня був одягнений у синю туніку зі шкіри з підв'язками Hainsworth зі спеціально розробленою мереживною прикрасою на комірі, манжетах і переді, зробленим на замовлення кравцями Севіл-Роу Деге та Скіннером. А на штанах меншого Уельського була чорна із синім смужка.

Під час прольоту повітряних суден принц Луї із захопленням дивився на них і махав руками.

Королівська родина Великобританії Фото: Getty

Різдвяна служба 2022

Офіційні заходи під час Різдва 2022 року стали першими для онука короля Чарльза ІІІ. Луї приєднався до своїх батьків, брата та сестри на традиційній святковій церковній службі королівської родини Великобританії.

Місцеві фотографи "зловили" момент, коли менший син Уельських смикнув Кейт Міддлтон за руку, намагаючись змусити маму перестати говорити й рухатися далі, коли вона вітала фанатів біля церкви Святої Марії Магдалини.

Кейт Міддлтон та принц Луї Фото: Getty Images

Театралізована вистава

У 2022 році Луї разом з родиною відвідав театралізовану виставу, де продемонстрував кілька зверхніх жестів перед своєю мамою Кейт Міддлтон. Малюк знову не міг всидіти на місці, спостерігаючи за подією з королівської ложі.

Кейт Міддлтон та принц Луї Фото: Getty

Луї періодично стискав кулаки, висовував язик, розмахував руками, закриваючи рота мамі.

Кейт Міддлтон та принц Луї Фото: Getty

Коли спілкування з Кейт Міддлтон здавалося її меншому сину надто нудним, він пішов до інших членів королівської родини, які сиділи поруч.

Кейт Міддлтон та принц Луї Фото: Getty

Платиновий ювілей королеви Єлизавети ІІ

І, звісно, вишенькою на торті став Платиновий ювілей королеви Єлизавети ІІ, який вона відзначила у червні 2022 року, за кілька місяців до смерті.

На той момент ще чотирирічний принц закрив вуха та кричав, демонструючи свою неприязнь до гучних звуків та пильної уваги публіки.

Королева Єлизавета ІІ з правнуком Луї Фото: Getty

Нагадаємо, принц Луї із старшою сестрою зʼявилися на публіці в однаковому взутті.

Також Фокус писав про меми, які почали створювати після кумедної поведінки принца Луї під час Платинового ювілею королеви Єлизавети ІІ.