Залишається в РФ: Ірма Вітовська прокоментувала позицію старшої доньки Ольги Сумської

Антоніна Паперна тривалий час живе в Росії. В акторки там є чоловік та двоє дітей.

48-річна українська акторка Ірма Вітовська прокоментувала позицію доньки Ольги Сумської, 57, яка мешкає в Росії і не робить антивоєнних заяв. Своїми думками зірка фільму "Мої думки тихі" поділилася в новому інтервʼю РБК.

Вітовська не стала різко критикувати Антоніну Паперну. Проте зазначила, що старша донька Ольги Сумської мешкає в РФ вже багато років, додавши, що там вона сформувалася як особистість, має роботу та сім'ю.

"Я не бачу, що людина є учасником якихось українофобських програм, куди заганяють усіх. Я допускаю, що більшість усіх цих українофобських висловлювань російських акторів — це кон’юнктурне бажання бути на плаву, сподобатися, бути ближчим до влади. Є велика частина тих, хто дійсно сповідує цю українофобію, а є ті, які так служать режиму… Тому я не буду тут коментувати, щоб не робити ще більше боляче Ользі В’ячеславівні", — розповіла уродженка Івано-Франківська.

Зокрема Ірма Вітовська додала, що ця ситуація почалася набагато раніше, а вона не знає особисто Паперну, щоб робити якісь заяви.

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Ірма Вітовська

Зазначимо, що Антоніна Паперна через повномасштабну війну Росії проти України не змогла приїхати на похорони бабусі, яка пішла із життя наприкінці лютого 2022 року. Донька Ольги Сумської одружена з російським актором Володимиром Ягличем. У пари підростають двоє дітей — донька Єва та син Даниїл. Антоніна продовжує жити та працювати в Росії, не роблячи різких заяв проти режиму.

Антоніна Паперна з чоловіком Володимиром Ягличем Фото: yaglych

Нагадаємо, Антоніна Паперна разом з чоловіком відвідала премʼєру фільму в РФ у травні 2022 року.

Також Фокус писав про пояснення Ольги Сумської, чому її спадкоємиця мовчить про війну.