"Тепер вдома": Руслану Писанку перепоховали поруч з батьками

Українська легендарна акторка театру та кіно пішла із життя у липні 2022 в Німеччині.

Чоловік Руслани Писанки Ігор Ісаков перепоховав її прах на київському кладовищі. Про це повідомив телеведучий Єгор Гордєєв.

Раніше прах української акторки та телеведучої, яка пішла із життя влітку 2022 року, був у крипті Спасо-Преображенського собору, а тепер він похований на одному з кладовищ у столиці України. Як відомо, там також спочивають родичі покійної знаменитості — її мама, тато, брат та інші близькі люди.

"Телефонував чоловік Русі Ігор Ісаков. Спокійний і полегшений. Руся тепер вдома. Разом з батьком, мамою, братом і родичами. Ми перепоховали Русю. Вона в крипті, як на сцені. Пора зійти і спокійно піти далі", — розповідає Гордєєв.

Руслана Писанка з чоловіком Ігорем Ісаковим Фото: Instagram pisankaruslana

У ніч на 19 липня 2022 на території Німеччини померла українська акторка та ведуча Руслана Писанка. У віці 56 років знаменитості діагностували рак. Як відомо, Писанка виїхала з країни одразу на початку повномасштабної війни Росії проти України. А в лютому зламала ногу та проходила лікування.

Влітку того ж року покійна зірка втратила свою матір. Тепер вони двоє спочивають на столичному кладовищі.

Руслана Писанка Фото: Instagram pisankaruslana

Нагадаємо, чоловік Руслани Писанки звернувся до покійної дружини за кілька тижнів після її смерті.

Також Фокус писав про останнє повідомлення Руслани Писанки Ользі Сумській.