Наречена Кріштіану Роналду в мінішортах відвідала його матч у Ріяді (фото)

Джорджина Родрігес підтримала коханого в матчі, який він зрештою виграв.

29-річна іспанська модель Джорджина Родрігес відвідала футбольний матч свого коханого, Кріштіану Роналду, 38, у Саудівській Аравії, а саме в її столиці — Ріяді. Знімками зі спортивної події мама двох дітей ділиться у своєму Instagram з понад 50 млн підписників.

На публіці Джорджина зʼявилася в джинсових мінішортах, які поєднала з чорними напівпрозорими колготками та топом без рукавів. Традиційно до свого аутфіту кохана Роналду додала сумочку Hermès Birkin, цього разу червону. Її ціна може сягати сотні тисяч доларів.

Своє довге чорне волосся Родрігес залишила розпущеним та зробила легкий макіяж. Також вона продемонструвала низку розкішних прикрас, наприклад, каблучки, браслети з годинном та масивні сережки-кільця. На ногах нареченої Кріштіану Роналду були чорні високі черевики.

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Джорджина Родрігес

Також зірка соцмереж поділилася фото самого Роналду на футбольному полі, яке позначила червоним сердечком. А також показала знімок із шестирічним сином спортсмена Матео. Усього в нього пʼятеро дітей — Кріштіану-молодший, близнюки Єва та Матео, та доньки Алана Мартіна та Белла Есмеральда. Останні двоє народилися у союзі з Джорджиною.

Кріштіану Роналду Фото: Скриншот Джорджина Родрігес із сином Кріштіану Роналду Фото: Скриншот

До слова, клуб Роналду "Аль-Насср" виграв цей поєдинок з рахунком 1:0 проти "Аль-Іттіфак".

Нагадаємо, як наречена португальського футболіста подорожує на приватному літаку.

Також Фокус писав про сумочку Джорджини Родрігес, з якою вона прибула у Венецію на знаменитий кінофестиваль.