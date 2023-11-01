Ексчоловік Ані Лорак прокоментував чутки, ніби він назавжди покинув Україну (відео)

Мурат Налчаджиоглу розлучився зі співачкою у 2019 році. На початку літа 2023 бізнесмен одружився з візажисткою Лілією, проте наразі пара підігріває чутки про розрив.

Колишній чоловік співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу відповів, чи назавжди покинув Україну. Своїми думками та позицією турецько-український підприємець ділиться у своєму Instagram.

"Мені надіслали якесь дивне відео, що я залишив Україну і так далі. Я зі своєю любою донькою просто відпочиваю. Я нічого не покинув, скоро повернуся. Залиште людей у спокої, не лізьте в особисте життя", — відповів Налчаджиоглу на фоні краєвидів.

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Мурат Налчаджиоглу

У червні 2023 бізнесмен одружився з візажисткою Лілією. Проте наразі вони підігрівають чутки про ймовірне розлучення. Пара видалила спільні фото та забрала відмітки в описі профілів у соцмережах про свої другі половинки. Офіційно вони не коментують домислів у мережі.

Наразі Мурат Налчаджиоглу, який свідомо залишався в Україні після початку повномасштабної війни, маючи турецьке громадянство, відпочиває з 12-річною донькою Софією від Ані Лорак.

Донька Ані Лорак та Мурата Налчаджиоглу

Нагадаємо, концерти Ані Лорак скасовують у РФ через чутки про її допомогу українській армії.

Також Фокус писав про весілля Мурата Налчаджиоглу та його обраниці Лілії в Конча-Заспі на початку літа 2023 року.