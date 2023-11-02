Телеведуча Маша Єфросиніна зізналася, що її шлюб на межі розпаду

Причиною цього стала постійна віддаленість її чоловіка від сім'ї через його військову службу в ЗСУ.

Марія Єфросиніна розповіла, що чоловік часто повертається додому на відпустку, але після кількох днів спільного життя знову їде в зону бойових дій, що призводить до проблем у їхньому взаєморозумінні. Про це вона повідомила у своєму випуску проєкту "Іспит" із хмельницькою блогеркою та волонтеркою Оленою Мандзюк на Youtube.

Подружжя зізнається, що намагається зберегти свої стосунки, але безперервний цикл розставань став дуже виснажливим для обох. Маша Єфросиніна наголосила, що ця ситуація підвела їхні взаємини до великого випробування, і вони змушені докладати зусиль, щоб зберегти свою сім'ю. Вона висловила сподівання, що вони з чоловіком зможуть знайти компроміс і шлях до збереження свого шлюбу навіть у складних умовах.

"Нам дуже з Тимуром важко. Ми розлучаємося щоразу, як він приходить у відпустку. У перші три дні ми розлучаємося, тому що той, хто приходить, зовсім інша людина", — зізнається ведуча.

Раніше Маша розповідала, що її занадто емоційний характер зіткнувся з холодним розумом чоловіка. Наприкінці березня 2022 року Єфросиніна вирішила виїхати за кордон разом зі своїми дітьми, а Тимур залишився в Україні.

"У нас був різний емоційний стан. Він був біполярний. Ми не сходилися ні в чому, у нас кожен по-різному своє переживав. Союзом у тому ми стати не змогли", — зізналася телеведуча, додавши, що вони з Тимуром усе ж пробували не при дітях проговорювати свої проблеми.

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна розповіла про курйозну ситуацію з Томом Генксом.