Від Кейт Міддлтон до принцеси Леонор: серед дам із вищого світу з'явився новий тренд
Жінки з королівських сімей за допомогою білих костюмів ідеального крою підкреслюють свій високий статус.
Поява 18-річної іспанської принцеси Леонор на присязі Конституції в білому штанному костюмі від іспанського бренду Sastreria Serna продемонструвала тенденцію, якої останніми роками дотримуються жінки з королівських сімей. Білий брючний костюм — новий писк моди. Якщо раніше пані з вищого суспільства все ж обирали сукні та спідниці, то зараз така двійка стала чимось на кшталт негласного протокольного ділового ансамблю. Фокус зібрав кілька схожих образів і пропонує ознайомитися з ними і вам.
Принцеса Леонор у костюмі від Sastreria Serna
Білий брючний комплект принцеси на присязі складався з двобортного піджака на двох ґудзиках і злегка розкльошених приталених штанів. Образ принцеса доповнила перловими туфлями з гострим носком від Lodi і сережками ювелірного бренду Gold&Roses з сапфірами і діамантами за 1855 євро.
Кейт Міддлтон у костюмі від Alexander McQueen
Принцеса Уельська — велика любителька брючних костюмів, і в її гардеробі є комплекти найрізноманітніших кольорів. Знайшлося там місце і білим ансамблям. На матчі групового етапу чемпіонату світу з регбі 2023 року між Англією та Аргентиною у вересні Кейт з'явилася на трибуні в елегантному білому костюмі від Alexander McQueen. Принцеса Кейт носила комплект з відповідним поясом на Іграх Співдружності в липні 2022 року, розбавила його ефектними сережками на відкритті Національного пам'ятника Віндраш на вокзалі Ватерлоо в червні того самого року і знову вийшла в ньому під час відвідин Ямайки в межах королівського туру Карибським регіоном з принцом Вільямом у березні минулого року.
Меган Маркл у костюмі Altuzarra
42-річна герцогиня Сассекська нещодавно з'явилася в білому на сцені "Саміт батьків Фонду Арчевелл: психічне здоров'я в епоху цифрових технологій" у Нью-Йорку, де вона була одягнена в піджак кольору слонової кістки з відкритими плечима і штани в тон від Altuzarra.
Раніше Меган викликала фурор у білому костюмі Valentino на Іграх нескорених 2022 року в Гаазі, продемонструвавши тренд у стилі оверсайз.
Королева Іспанії Летиція в Carolina Herrera в Carolina Herrera
Мати принцеси Леонор, королева Летиція, теж прихильниця білих костюмів. 51-річна королева Іспанії з'явилася в білій штанній двійці від Carolina Herrera з топом з мереживним оздобленням на заході Фонду принцеси Астурійської в Королівському палаці в червні 2023 року.
Приблизно в той самий час минулого літа вона одягла костюм із блідо-рожевим топом, щоб відвідати Центр біженців CREADE разом із першою леді США, доктором Джилл Байден.
Королеву Летицію можна вважати творцем модної уніформи принцеси, оскільки вона одягла білий костюм для фотосесії після оголошення про свої несподівані заручини з майбутнім королем Філіпом 2003 року.
Серед інших королівських осіб, хто полюбляє білі костюми, — принцеса Данії Ізабелла, кронпринцеса Данії Мері, королева Йорданії Ранія, принцеса Софія та інші.
Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон на зустріч з гендиректором Apple одягла невластивий їй брючний костюм.