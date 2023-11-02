Лінда Євангеліста продемонструвала стильний діловий ансамбль (фото)

Зірка подіумів відвідала захід WSJ Innovator Awards у Нью-Йорку.

58-річна канадська супермодель Лінда Євангеліста продемонструвала стильний діловий образ на осінь 2023 року. Про це пише Daily Mail.

Легендарна зірка подіумів італійського походження зʼявилася на публіці в чорному блейзері поверх білої водолазки під час відвідування щорічної премії журналу WSJ Innovator Awards, яка відбулася в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку в середу, 1 листопада 2023 року.

З цієї нагоди Євангеліста продемонструвала елегантний образ у своєму позачасовому вбранні, яке вона доповнила чорними штанами, шкіряним ременем, щоб підкреслити свою витончену талію, і парою сережок.

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Лінда Євангеліста Фото: Getty Images

Її коротке темне волосся було укладене назад. Модель доповнила вечірній образ ефектним макіяжем. Знаменитість також зробила червоний манікюр для яскравості свого нейтрального ансамблю.

Лінда Євангеліста Фото: Getty Images

Позуючи на червоній доріжці, Євангеліста, якій діагностували рак молочної залози, випромінювала впевненість, усміхаючись місцевим фотографам.

Нагадаємо, Лінда Євангеліста вийшла у світ із сином від французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно.

Також Фокус писав про зустріч Лінди Євангелісти з українською дизайнеркою Світланою Бевзою та її донькою.