Роберт Де Ніро судиться з колишньою асистенткою: що сталось

Сума зустрічного позову експрацівниці актора сягає 12 мільйонів доларів.

80-річний американський актор Роберт Де Ніро судиться зі своєю колишньою асистенткою. Про це пише People.

Як повідомляється, під час засідання у федеральному суді Нью-Йорка Де Ніро неодноразово підвищував голос під час другого дня судового розгляду справи між компанією актора "Canal Productions" та його колишньою помічницею Грехем Чейз Робінсон.

"Я підвищив голос", — сказав Де Ніро. "Я не кричу. Ви хочете оскаржити це? Це одна річ, яку я не роблю".

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Роберт Де Ніро Фото: Getty Images

У 2019 році після того, як Робінсон залишила свою посаду віцепрезидента з виробництва та фінансів у "Canal Productions", компанія подала проти неї позов на 6 мільйонів доларів. Вони стверджували, що вона дивилася шоу "Netflix" під час роботи, використовувала кошти з кредитної картки компанії та неналежним чином використовувала "фонд свого роботодавця для особистої вигоди".

У своєму зустрічному позові на суму 12 мільйонів доларів Робінсон стверджувала, що Де Ніро та "Canal Productions" порушили Закон про права людини Нью-Йорка, стверджуючи, що актор висловлював на її адресу сексистські коментарі, доручаючи їй "стереотипні жіночі обов’язки, які не сумісні з її посадою", і платили їй менше, ніж чоловікові Дену Гарві.

Нагадаємо, у Роберта Де Ніро народилася сьома дитина.

Також Фокус писав про появу Роберта Де Ніро та його молодої коханої на Каннському кінофестивалі-2023.