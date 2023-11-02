Росіяни "поховали" Віталія Козловського (відео)

Український артист записав звернення до шанувальників, де спростував неправду, яку поширюють про нього.

38-річний український співак Віталій Козловський, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ, розповів у сторіс Instagram про те, що російські телеграм-канали розпустили чутки про його смерть.

"Мені люди показали новину, де наші к**чені сусіди вже встигли мене поховати. Але я живий, я в порядку і вдячний усім, хто хвилювався. Часи такі, що інформацію потрібно дуже ретельно перевіряти, і навіть дізнавшись найстрашніше з неофіційних джерел про когось із ваших близьких, не поспішати панікувати. Ймовірно, це помилка або просто маніпуляція і фейк. А якщо вороги вже маніпулюють смертями живих, і в хід ідуть такі дешеві методи, значить справи в них, найімовірніше, дуже кепські. Ще більше повинні зосередитися на тому, щоб допомагати нашим", — каже співак і просить українців долучитися до збору квадроцикла для евакуації поранених із зони бойових дій.

Він також додав скрін однієї з таких новин.

Співак показав скрін новини про свою смерть Фото: Віталій Козловський

День тому виконавець повідомив про те, що його побратими на машині наїхали на міну, через що автомобіль був повністю знищений. За його словами, благодійний фонд "Незламні крила" допоміг воїнам із новим авто. Він показав фото військових із новим транспортом.

Козловський вступив до лав Нацгвардії влітку і в липні склав присягу. На сторінці в соцмережі Віталій показує свої військові будні, а одного разу зізнався, що сумує за сценою .

На початку вересня виконавець перейшов до ЗСУ.

Раніше Фокус писав, що Козловський запропонував своєму колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку "мирову угоду" .