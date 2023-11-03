Віконт і коханець грецької принцеси: що відомо про нового бойфренда Софі Тернер

Софі Тернер на тлі скандального розлучення з Джо Джонасом, схоже, знайшла розраду в обіймах чарівного британського віконта Перегріна Пірсона.

Розлучення Софі Тернер, зірки "Гри престолів" і співака Джо Джонаса стало однією з найскандальніших світських подій цієї осені. Актриса заявила, що хоче виїхати з дітьми до Великої Британії, звідки вона родом, а Джо зробив невдалу спробу звинуватити її в тому, що вона погана мати. Але, судячи з усього, у Софі все гаразд. І її вже бачили, як вона цілується з чарівним британським аристократом Перегріном Пірсоном. People дізнався все, що відомо про майбутнього п'ятого віконта Каудрея.

Актрису "Гри престолів" бачили, як вона цілувала Перегріна "Перрі" Пірсона в Парижі 28 жовтня, через два місяці після того, як Джо Джонас подав на розлучення.

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Софі Тернер і Перегрін Пірсон

Пірсон був ідентифікований кількома виданнями, зокрема The Sun, яка першою повідомила про цю новину. Згідно з повідомленням, пару помітили, як вона розмовляла і цілувалася на залізничному вокзалі Гар-дю-Нор, перш ніж вирушити на стадіон "Стад де Франс", де вони стежили за фінальним матчем чемпіонату світу з регбі між Новою Зеландією і Південною Африкою.

Пірсон нещодавно сам розірвав давні стосунки, розлучившись у вересні з принцесою Греції та Данії Марією-Олімпією.

То хто ж новий потенційний обранець Софі Тернер? Ось усе, що потрібно знати про Перегріна Пірсона і його стосунки з актрисою.

Перегрін Пірсон — британський аристократ

Повне ім'я Пірсона — Високоповажний Перегрін Джон Дікінсон Пірсон (хоча всі звуть його просто Перрі). Він є спадкоємцем маєтку Каудрей (Cowdray Estate) у Західному Суссексі, Велика Британія. У майбутньому Перегрін стане п'ятим віконтом Каудреєм.

Хоча в минулому маєтки використовували як великі сімейні будинки і для демонстрації багатства, Пірсон говорив про мету своєї сім'ї перетворити свою власність на кілька підприємств. З цією метою маєток Каудрей найбільш відомий своїм поло-клубом, хоча тут також є фермерський магазин, кав'ярня, гольф-клуб, котеджі та багато іншого.

Перегрін "Перрі" Пірсон Фото: Cowdray Estate

Пірсон, який допоміг розробити бізнес-інновації для маєтку і керує його 200 штатними співробітниками, планує одного разу передати свою спадщину своїм дітям, повідомив він журналістам.

"Моя мрія — передати його моєму синові або дочці в кращому вигляді, ніж зараз. Я такий вдячний, що мені надали цю можливість, і я хочу, щоб в інших була така ж можливість, як і в мене", — заявив Перрі.

У нього є четверо братів і сестер, а його мати Марина — відома художниця.

Каудрей-Гаус, величезна вікторіанська будівля, була куплена 1908 року прапрадідом Перрі, Вітманом Дікінсоном Пірсоном. У ньому 22 спальні, 120 акрів садів, полів і лісів.

Маєток Каудрей Фото: Cowdray Estate

Будинок був заміною маєтку Тюдорів, побудованого сім'єю Монтегю, який згорів 1793 року. І чудово підходив для Пірсона, видатного інженера і промисловця, який побудував лондонський тунель Блекволл і Дуврську гавань, а також став першим віконтом Каудрей і шостою найбагатшою людиною Англії.

Бак-хол у маєтку Каудрей Фото: Cowdray Estate

Тут є безліч приймалень, з яких, мабуть, найбільш вражаючий Бак-хол з циліндричним склепінням, з галереєю менестрелів, обладунками та гігантськими сімейними портретами, зокрема портретом діда Перрі, Джона Каудрея, який втратив руку в Дюнкерку, але продовжував грати в поло, використовуючи гак для утримання поводьев. У підвалі маєтку Каудрей знаходиться одна з перших турецьких лазень у Великій Британії, побудована 1-м віконтом Каудреєм. Тут навіть є власний привид — мешканці маєтку кажуть, що ночами чують брязкання обладунків у залі.

Перрі — директор девелоперської компанії

Здобувши ступінь у галузі бізнесу, менеджменту та маркетингу в Університеті Західного Лондона, Пірсон почав працювати директором у Cowdray Estate у 2016 році, згідно з його LinkedIn . Однак у 2019 році він взяв на себе додаткову роль директора Weetman Developments.

Девелоперська компанія спеціалізується на оренді, яка "є підходящою альтернативою нерухомості, розташованої в дорожчих центральних районах".

Раніше він зустрічався з грецькою принцесою

Раніше Перегрін "Перрі" Пірсон був у гучних стосунках із грецькою і данською королівською принцесою Марією-Олімпією, хрещеницею короля Чарльза. Принцеса розповіла The Telegraph, що вони почали зустрічатися 2020 року, і Олімпія часто публікувала їхні спільні фотографії у своєму Instagram.

Перегрін "Перрі" Пірсон і принцеса Марія-Олімпія Фото: Getty Images

Однак фанати швидко помітили, що Пірсон не був присутній на вечірці з нагоди дня народження Олімпії в липні, і лише через два місяці Daily Mail повідомила, що вони офіційно розлучилися. Олімпія також видалила зі свого Інстаграма всі фотографії з колишнім.

Перегрін не грає в поло

Поло є найпопулярнішою розвагою в маєтку Каудрей: щоліта кілька сотень тисяч відвідувачів, включно з випадковими членами королівської сім'ї, стікаються сюди, щоб відвідати матчі.

"Поло — це те, що бачать люди, і це обличчя бізнесу", — сказав Пірсон журналу The Gentleman's Journal. Але він визнав, що цей аристократичний вид спорту, який люблять принци Вільям і Гаррі, йому поки що не дається.

"Я беру уроки, я виріс на верховій їзді, і найближчими кількома роками я бачу, що буду займатися цим набагато більше", — сказав він Telegraph 2018 року.

Пірсона і Тернер уперше побачили разом у жовтні 2023 року

Софі Тернер і Джо Джонас оголосили про своє розставання у вересні. Перед своєю появою на фіналі чемпіонату світу з регбі в Парижі Тернер була помічена на фотографіях, отриманих The Sun, коли вона цілувала Пірсона.

Згідно з повідомленням, їх помітили, коли вони базікали і "багато сміялися" біля вокзалу Гар-дю-Нор.

Софі Тернер і Перегрін Пірсон

Пізніше їх знову бачили разом, коли Пірсон приєднався до неї в коридорах стадіону "Стад де Франс" перед матчем з регбі. На якому Тернер представила Кубок Вебба Елліса разом із колишнім регбістом Деном Картером.

Софі Тернер і Ден Картер

Пірсон був поруч і намагався не привертати до себе уваги.

Перегрін Пірсон не надто публічна особа

Пірсон приховував своє особисте життя від очей громадськості, рідко даючи інтерв'ю і ділячись своїм життям зі світом. Хоча його Instagram є приватним, уже відомо, що Софі Тернер є одним із трохи більше ніж 1000 його підписників.

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