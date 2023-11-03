У РФ вимагають затримати та допитати Аллу Пугачову за "образи в Інтернеті"

Примадонна несподівано повернулася в Росію і навіть заїхала у свій замок у підмосковному селі Грязь.

Алла Пугачова несподівано повернулася в Росію, заїхавши на територію РФ через КПП у Псковській області. Там вона сіла на поїзд і сьогодні рано вранці приїхала до Москви. Після вона вирушила до свого знаменитого замку в селі Грязь. Приїзд Примадонни не залишився непоміченим. Громадські працівники з організації "Поклик народу" звернулися до голови СК РФ Олександра Бастрикіна і міністра МВС Володимира Колокольцева і зажадали покарати співачку за статтею про "образи в інтернеті". Про це пише MSK1.RU.

Публічні образи активісти угледіли у висловлюваннях Примадонни про своїх недоброзичливців: їй пригадали фразу про "холопів і рабів".

Тоді Алла Пугачова написала: "Боже мій! Яке щастя, що мене ненавидять ті люди, яких я завжди терпіти не могла. Якби я їм подобалася, це означало б, що я співала і жила даремно. Причина зрозуміла. Нехай скрегочуть зубами. Були холопами, стали рабами".

Прес-секретар організації російської організації "Поклик народу" Антон Єговцев вимагає затримати і допитати Примадонну. Треба зазначити, що максимальне покарання за цією статтею — штраф у 10 тисяч рублів.

Крім цього, Аллу Пугачову вимагають перевірити на участь у фінансуванні ЗСУ через те, що вона підтримала в соціальних мережах свого чоловіка Максима Галкіна, оголошеного так званим "іноагентом".

"Вважаємо її дії неприпустимими і образливими по відношенню до росіян і такими, що не мають підстав. Після її заяв ми як громадський рух стикалися з масовим обуренням з боку суспільства", — заявили в "Зові народу".

"Поклик народу" — це міжрегіональний правоконсервативний громадський рух, який називає своїми цілями "захист Росії і народу, розвиток її традицій, культури, моральності, духовних скрєп та історії". Раніше вони зверталися зі скаргами на Noize MC, "Animal Джаz" та інших артистів.

Алла Пугачова на вокзалі Фото: Скриншот

Візит Алли Пугачової до РФ став сюрпризом. Вона після початку війни в Україні виїхала з дітьми та чоловіком до Ізраїлю. Але сьогодні вранці її помітили на Ленінградському вокзалі з валізою в супроводі помічника і концертного директора Олени Чупракової.

Примадонна поїхала на чорному Rolls-Royce. Після співачку бачили в її знаменитому замку в селі Грязь.

Інсайдери повідомляють, що Пугачова приїхала, щоб скласти додатковий заповіт і забрати всі документи на дітей, які ще залишалися в Росії.

Раніше повідомлялося, що Алла Пугачова давно заповіла все своє майно своїм дітям і онукам. Але власником замку в підмосковному селі Грязь залишається її чоловік Максим Галкін.

Зараз, як писали російські ЗМІ, Пугачова та її сім'я живуть на Кіпрі, куди виїхали після початку війни в Ізраїлі.

Нагадаємо, після від'їзду з РФ Алла Пугачова приїжджала в Росію двічі: у серпні 2022-го і в травні 2023 року, коли була присутня на похоронах свого давнього друга, дизайнера Валентина Юдашкіна.