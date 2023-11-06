Меган Фокс підтримала нареченого на його концерті (фото)

Зірка екрану прилетіла в Бразилію в новому амплуа.

37-річна американська акторка Меган Фокс відвідала концерт свого нареченого Machine Gun Kelly, 33, у блейзері. Про це пише Just Jared.

Зірка фільму "Тіло Дженніфер" зʼявилася на публіці в темно-коричневому блейзері та чорному топі під ним. Вона підтримала коханого під час його виступу в Сан-Паулу, Бразилія.

Акторка спостерігала за Колсоном Бейкером під час його виступу на GP WEEK в Allianz Parque. Вона також продемонструвала нову зачіку — яскраво-руде каре. Судячи з усього, це була перука.

На ногах Меган Фокс були напівпрозорі туфлі на підборах. Вона одягнула чорні окуляри.

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Меган Фокс

MGK також влаштував модний показ на сцені. Він вийшов у дитячому рожевому вбранні, прикрашеному яскравими блискавками.

Гітара музиканта пасувала до його вбрання, і він грав на ній, коли навколо на сцені спалахнуло полум’я.

Меган Фокс та Колсон Бейкер Фото: Instagram meganfox

Зіркова пара заручилася на початку 2022 року. Попри багато чуток про розрив, вони все ще демонструють підтримку одне одного на публіці.

Нагадаємо, Меган Фокс планує випустити книгу про свій досвід взаємодії з чоловіками.

Також Фокус писав про образи Меган Фокс та Колсона Бейкера на Геловін 2023.