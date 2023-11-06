Викрадачі енергії: 5 продуктів, які забирають у вас сили та викликають втому

Якщо останнім часом ви відчуваєте постійний занепад сил і брак енергії, зверніть увагу на своє харчування. Можливо, у вашому раціоні є продукти, які виснажують вашу енергію.

У сьогоднішньому швидко мінливому та неспокійному житті підтримання високого рівня енергії має вирішальне значення для продуктивності й загального благополуччя. Часто люди ставлять собі запитання, чому навіть коли вони підживлюють своє тіло їжею, то все одно почуваються виснаженими та стомленими. Що ж, винуватцем може бути їжа. Існує низка продуктів, які крадуть вашу енергію, тому вкрай важливо про них знати. Дієтологиня Авні Каул розповіла про найенерговитратніші продукти, яких слід уникати в повсякденному житті. Про це пише Health Shots.

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Солодощі

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"Солодкі закуски та напої дають швидкий приплив енергії, але зазвичай за ним слідує спад. За надмірного споживання цукор може призвести до сплесків і збоїв у роботі інсуліну, спричиняючи у вас відчуття втоми та дратівливості", — каже експертка. Обирайте здоровіші альтернативи з низьким вмістом цукру, наприклад, свіжі фрукти й цільнозернові продукти, які допоможуть підтримувати нормальний рівень енергії.

Оброблені продукти

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Оброблені продукти зазвичай містять багато солі, шкідливих жирів і консервантів. Ці інгредієнти можуть обтяжувати ваш організм, спричиняючи млявість і брак енергії. Замініть оброблені продукти цільними натуральними альтернативами, такими як овочі, нежирні білки та цільнозернові продукти, які допоможуть ефективно живити ваш організм. Консерванти і штучні підсолоджувачі в оброблених харчових продуктах також можуть збільшити ризик депресії, тому краще уникати їх і зосередитися на харчуванні, багатому на поживні речовини.

Смажені страви

Смажена їжа знижує рівень вашої енергії. Вона багата на шкідливі жири, які можуть закупорювати артерії, знижуючи приплив крові й доставку кисню до клітин. Ба більше, перетравлення смаженої їжі вимагає багато енергії, через що ви почуваєтеся млявими. Вибирайте страви, приготовані на грилі або запечені, щоб зберегти енергію, радить Авні Каул.

Надлишок кофеїну

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Хоча кофеїн може забезпечити тимчасовий приплив енергії, його надмірне споживання може призвести до залежності. Це може порушити ваш режим сну та навіть призвести до абстинентного синдрому, викликаючи відчуття втоми. Намагайтеся не перевищувати допустиму дозу кофеїну та вживати достатню кількість рідини протягом дня.

Алкоголь

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Алкоголь може зневоднювати організм і погіршувати здатність печінки регулювати рівень цукру в крові. "Це призводить до зниження енергії, а також може порушити ваш режим сну", — каже експертка. Обмежте або припиніть вживання алкоголю та стежте за кількістю споживаної рідини, щоб звести до мінімуму його виснажувальний вплив на енергію.

Продукти, які ми вживаємо, відіграють важливу роль у нашому енергетичному рівні та загальному самопочутті. Утримання від продуктів, які виснажують енергію, може допомогти вам вести активний спосіб життя. Віддавайте перевагу багатій на поживні речовини та збалансованій їжі, яка забезпечує постійне джерело енергії та допомагає залишатися у формі протягом дня.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.