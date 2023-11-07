Ірина Федишин відповіла, як її чоловік виїхав за кордон (фото)

Артистка показалася з чоловіком та двома їхніми синами в Барселоні.

36-річна українська співачка Ірина Федишин відповіла на критику українців щодо того, що її чоловік Віталій Човник, 40, виїхав за кордон під час війни. У своєму Instagram артистка опублікувала фото з поїздки до Іспанії.

Зірка сцени з чоловіком та двома їхніми синами, Юрієм та Олегом, опинилися в Барселоні, де Федишин давала концерт на підтримку ЗСУ.

Мама двох дітей розповіла, які місця варто обов'язково відвідати під час швидкої екскурсії іспанським містом. Втім, українців у коментарях також зацікавило, як Віталій Човник виїхав за кордон під час воєнного стану в Україні.

"Цікаво, як чоловік перетнув кордон", "А як чоловік виїхав за кордон??? Чим він особливий???" — пишуть користувачі мережі.

Втім, Ірина Федишин розповіла, що її чоловік виїхав з України на законних підставах, адже має відповідний дозвіл. Вони заробляють кошти для українських захисників, за словами знаменитості.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Ірина Федишин з родиною

"Ви при своєму розумі? Що так все перекручуєте? Поїхали офіційно, щоб заробити кошти для ЗСУ. Заробили і купили з цієї поїздки 100 дронів і не тільки… Поїдьте і спробуйте. Хто вам заважає? І офіційний дозвіл у Віталія є, виїхав з дозволу Міністерства і ніхто не ховається", — зазначила уродженка Львова.

Фото: Скриншот

Український співак та продюсер Віталій Човник та Ірина Федишин одружені з 2006 року. Вони виховують двох синів — Юрія (2011) та Олега (2015).

Ірина Федишин та Віталій Човник

Нагадаємо, захисник "Азовсталі" розкритикував чоловіків, які незаконно виїжджають за кордон під час війни.

Також Фокус писав про смерть близької людини Ірини Федишин на фронті.