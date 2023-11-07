Дожити до 100 років. Експерти назвали хобі, яке допоможе жити довше

Безумовно, щоб довго жити, важливо вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися і займатися спортом, але вчені довели, що не менш важливу роль відіграє хобі, зокрема, садівництво.

Що потрібно робити для того, щоб відзначити 100-річний ювілей? Наука довела, що вживання багатої поживними речовинами їжі, регулярні фізичні вправи, достатній сон, боротьба зі стресом і спілкування з близькими по духу людьми — все це відіграє свою роль у довголітті. Але чи знаєте ви, що деякі хобі також пов'язані зі збільшенням тривалості життя? Про це пише Parade.

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Наукові дані показують прямий зв'язок між довголіттям та садівництвом — хобі, яке приносить користь як тілу, так і розуму.

Як садівництво підтримує фізичне здоров'я

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Вам не обов'язково йти в спортзал, щоб займатися спортом, садівництво — це теж тренування! Геронтолог Дарнелл Кокс вказує на наукове дослідження, яке показує, що садівництво пов'язане зі зниженням кров'яного тиску. Кокс каже, що робота в саду вважається помірною фізичною активністю, корисною для серця. Вона також каже, що проведення часу на свіжому повітрі на природі має заспокійливий ефект, що допомагає знизити кров'яний тиск.

"Крім того, робота ваших рук у ґрунті "заземлює" тіло на землю в процесі, відомому як заземлення", — каже Кокс. Вона пояснює, що заземлення — це процес, за допомогою якого природний негативний електричний заряд Землі допомагає нейтралізувати вільні радикали в нашому організмі, зменшує запалення, знижує рівень кортизолу, відомого як гормон стресу, і знижує наш кров'яний тиск.

За словами Кокс, садівництво не тільки допомагає знизити кров'яний тиск, а також привести м'язи в тонус, спалювати калорії, підтримувати спритність і рівновагу — в усіх відношеннях воно приносить користь фізичному здоров'ю. Найприємніше те, що все це відбувається м'яко, набагато легше, ніж інші види вправ.

Магістр медичних наук, лікар-натуропат доктор Келліенн Петруччі зазначає, що проводити час у саду на сонці — чудовий спосіб отримати вітамін D, який важливий для мозку, кісток і кишечника. Фактично, нестача вітаміну D пов'язана з передчасною смертю — це ще одна причина, чому садівництво пов'язане з довголіттям.

Як садівництво підтримує психічне здоров'я

Фото: freepik

Садівництво корисне не тільки для тіла. З наукового погляду це також пов'язано з підтриманням психічного здоров'я, що є ключовим моментом, оскільки щасливі люди, як правило, живуть довше. "Зв'язок із природою, під час роботи в саду, здатний освіжити й оживити ваш розум, пропонуючи притулок від повсякденної метушні", — каже доктор Петруччі. "Заняття садівництвом здатні знизити стрес і поліпшити загальне психічне здоров'я, заохочуючи усвідомленість. Бачення реальних плодів своєї праці, спостереження за тим, як ростуть і процвітають ваші рослини, вселяє почуття мети і може допомогти поліпшити ваш настрій".

Наука доводить, що час, проведений у саду, пов'язаний зі зменшенням симптомів тривоги, депресії та втоми. "Садівництво може дати відчуття мети, а також, якщо працювати з іншими, сприяти соціальним зв'язкам", — каже Кокс. Тож запрошення ваших друзів і близьких попрацювати з вами в саду не тільки принесе ще більшу користь вашому здоров'ю, а й позитивно позначиться на їхньому самопочутті!

Фото: Freepik

Незалежно від того, що ви посадите у своєму саду, ви принесете користь своєму тілу і розуму. Але є деякі трави, які при вживанні будуть безпосередньо підтримувати здоров'я вашого мозку. Доктор Петруччі рекомендує кінзу. "Кінза містить фолієву кислоту, яка важлива для роботи мозку. Фолат також містить вітамін А, який підтримує здоров'я очей, і вітамін С, що підтримує нашу імунну систему", — каже вона.

Не любите кінзу? Вирощуйте розмарин, шавлію або лаванду, вони також пов'язані з підтриманням здоров'я мозку. Коли ви проводите час у саду, ви вкладаєте свою енергію в хобі, яке дійсно принесе користь вашому тілу і розуму на довгі роки вперед. І ви дійсно пожнете те, що посіяли!

Нагадаємо, існують продукти, які допомагають вам схуднути, сповільнити старіння і поліпшити емоційне благополуччя.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.