Потап провів час з росіянами в Дубаї (фото)

Наразі артист не прокоментував свою присутність на вечірці.

42-річний український репер Потап (Олексій Потапенко) провів час у Дубаї в компанії росіян. Про це повідомляє блогер Богдан Беспалов у своєму телеграм-каналі.

Беспалов помітив у мережі відео, яке виклала дружина-росіянка учасника гурту "Иванушки International" Кирила Туриченка. Сам соліст російського гурту родом з Одеси, проте свого часу отримав російський паспорт та живе в РФ.

На відео видно компанію відвідувачів елітного закладу в ОАЕ, серед яких були росіяни. Вони дивилися, як шеф-кухар ресторану готує м'ясо. А на одному з кадрів видно Потапа. Чи була з ним Настя Каменських, невідомо. Разом з цим, можна почути, як музикант говорить: "Глаз алмаз".

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Потап провів час у компанії росіян Фото: Скриншот

Зазначимо, що 27 лютого 2022 року Туриченко відреагував на початок повномасштабної війни в Україні, не називаючи речі своїми іменами.

"Мені важко це писати, бо емоції домінують над будь-якими словами. Але мовчати неможливо. Більш за все на світі ми хочемо жити у світі, де немає насильства та агресії, а є добро та любов… Єдина мова любові та підтримки, якою я зараз можу говорити, — це моя музика. І як музикант сподіваюсь, що саме вона зможе змінити цей світ на краще. У наш час, як і всім, мені важливо дбати про рідних та близьких, тому деякий час буду офлайн. Сподіваюся, що весь цей жах і жах закінчиться якнайшвидше і бажаю нам усім миру і спокою", — написав тоді 40-річний уродженець Одеси.

Після цього він продовжив жити та виступати в РФ.

Кирило Туриченко Фото: Скриншот

Нагадаємо, чим займається Потап, окрім шоу-бізнесу.

Також Фокус писав про зворушливі кадри Потапа та Насті Каменських.