Анатолій Анатоліч пояснив, чому провів івент російською (відео)

Захід організували у США в рамках Big Money Forum.

39-річний український ведучий Анатолій Анатоліч відповів, чому провів захід за кордоном російською мовою. Коментарем шоумена ділиться видання МУЗВАР.

Повідомляється, що це був івент у рамках Big Money Forum у США. За словами уродженця Кривого Рогу, подія була повністю благодійною,а всі зібрані гроші пішли на потреби фандрайзингової платформи UNITED24, яку заснували у травні 2022 року для допомоги Україні під час великої війни.

Разом з Анатолічем на сцені зʼявився український актор та шоумен Віктор Гевко, відомий грою в серіалі "Одного разу під Полтавою" та різноманітних розважальних шоу.

Анатолій Анатоліч розповів, що вів захід українською та англійською. Проте на прохання організаторів він дублював усе російською, оскільки серед гостей були казахи, молдавани, білоруси, латиші та естонці і навіть, можливо, росіяни, які нині американці.

"Кожному з гостей на початку івенту було озвучено, що квиток — це вже автоматичний донат на дрони для знищення російського окупанта – і я це озвучував не для українців російською мовою, зокрема. Якщо ви тут "включаєте режим Фаріон", то вам не до мене", — відповів український шоумен.

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