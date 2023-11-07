Боксер Олександр Усик присвятив вірш Ірині Фаріон (відео)
Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі відповів мовознавиці та екс-депутатці Верховної Ради Ірині Фаріон.
Боксер за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик захоплюється поезією. І він записав ролик, у якому у віршованій формі відповів мовознавиці та екс-депутатці Верховної Ради Ірині Фаріон. Як відомо, докторка філологічних наук заявила, що не вважає українцями тих військових ЗСУ, які розмовляють російською мовою.
Знаменитий боксер почав свій спіч зі слів: "Вірш присвячується Ірині Фаріон. Дивіться, Ірочко, я одягнений — усе, як ви любите".
Далі боксер зачитав вірш російською мовою.
"Фарион свой рот открылаВажливо
И полезло изо рта: мусор видит эта дива
Поливает не щадя:
"Если бы я была у власти, всех бы научила я
Как вести себя, как думать,
Как вам жить, сказала б я"
Дорогая вы, Ирина, сколько погубили душ?
Сколько написали писем
Вы в контору красных груш?
В молодости вы активно
Представляли КПСС (здесь не в рифму, извиняюсь)
А сейчас кричите громко
Что враги все — это стресс
Вы — агент кремля уж точно
Здесь и к бабке не ходи
Я желаю вам досрочно
Счастья, радости, любви".
Своє звернення Олександр Усик завершив посланням до бійців ЗСУ. "Усім хлопцям, які захищають нашу країну, — повага, неймовірна повага. Слава Україні", — сказав боксер.
Раніше Олександр Усик розповів, як їздив на передову до українських бійців. За словами Усика, він хотів воювати проти російських загарбників, але бійці переконали його повернутися додому і займатися своїми справами.