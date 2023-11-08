Дженніфер Лопес різко відреагувала на фанатку Бена Аффлека (відео)
Незнайомка, проїжджаючи біля зіркової пари, викрикнула, що кохає актора.
54-річна американська співачка Дженніфер Лопес різко відреагувала на фанатку свого чоловіка Бена Аффлека, 51. Відео ділиться Page Six.
Зіркова родина напередодні вечеряла в одному з ресторанів Лос-Анджелеса.
Після вечері співачка та оскароносний актор вирушили до свого авто, де чоловік Джей Ло відчинив їй двері. Коли ж Аффлек це зробив, повз проїжджала його фанатка, яка голосно вигукнула: "Бене, я тебе люблю".
Втім, це не сподобалось Дженніфер Лопес, яка одружилася з актором влітку 2022 року. У гніві вона вигукнула незнайомці: "Відвали, с**ко!"
Проте згодом зірка сцени, яка цього дня була одягнена в світлий кежуал-образ, посміхнулася.
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Лопес та Аффлек відновили свої стосунки навесні 2021 року. На початку 2000-х пара вже зустрічалася та навіть збиралася одружитися, проте плани не втілились у реальність. Влітку 2022 вони зрештою зіграли весілля.
Нагадаємо, як Бен Аффлек змусив Джей Ло відчувати себе найкрасивішою.
Також Фокус писав про маєток Бена Аффлека та Дженніфер Лопес, який вони придбали за 60 млн доларів.