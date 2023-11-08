Меган Маркл та принц Гаррі ображені на Чарльза ІІІ

Незабаром король Великобританії святкує ювілей, де зберуться його близькі люди.

Меган Маркл та принц Гаррі всерйоз ображені на короля Чарльза ІІІ. Про це пише Daily Mail.

14 листопада 2023 британський монарх відсвяткує 75-річчя. Повідомлялося, що його менший син з дружиною відмовилися приїхати. Втім, як виявилося, Сассекські навіть не отримувати листа чи дзвінка з Букінгемського палацу.

Окрім офіційних заходів, планується розкішна вечеря для близьких іменинника у резиденції Кларенс-гаус, що у Лондоні.

"Вони не отримували жодних запрошень і не знали про жодні урочистості, поки не з'явилися ці історії. Я впевнений, що герцог знайде спосіб зв'язатися з ним приватно, щоб привітати Його величність з днем народження, як він завжди робив", — розповідає джерело видання.

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Король Чарльз ІІІ та принц Гаррі Фото: Getty Images

На коронацію батька Гаррі прибув сам, без Меган Маркл. Тоді, 6 травня 2023, його син Арчі святкував 4-й день народження, тому батько двох дітей недовго затримався в Європі, одразу вилетівши в США до родини.

Принц Гаррі на коронації батька Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі одягнув свої військові медалі, вітаючи американських ветеранів.

Також Фокус писав про майбутні мемуари дядька Кейт Міддлтон, у яких він планує розкрити секрети Сассекських.