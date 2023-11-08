Євгенія Емеральд розповіла, як зрозуміти, що людина стала жертвою аб'юзера, та що робити

Євгенія стверджує, що змінити аб'юзера не допоможуть ні психолог, ні вмовляння.

Найчастіше люди, які перебувають в аб'юзивних стосунках, не розуміють, що вони — жертви. Як це визначити і що робити, коли людина більше не хоче так жити, розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу українська військовослужбовиця та поліцейська в декреті Євгенія Емеральд, яка на власному досвіді дізналася, що таке насильство в сім'ї. Вона змогла з цим упоратися й тепер піднімає тему аб'юзингу, щоб інші жінки могли протистояти цьому та захистити себе.

За словами Євгенії, вона й сама тривалий час не розуміла, що стала жертвою аб'юзера.

"Якщо на запитання, чи стала я щасливішою в цих стосунках, відповідь негативна, значить, уже щось пішло не так. Екологічні стосунки будуть щасливими, навіть якщо там траплятимуться сварки, адже без них не обходиться в будь-якій родині", — наголосила Емеральд.

Дівчина впевнена, що просити тирана змінитися або відправляти його до психолога — марна справа.

Євгенія Емеральд у день свого весілля з Євгеном Стипанюком Фото: emerald.evgeniya/Instagram

"Він ніколи не зміниться, тому що аб'юз — це дуже потужна психологічна травма. Таких людей я вважаю психічно хворими. Вони небезпечні для соціуму, вони руйнують психіку інших людей і психіку своїх дітей. Зазвичай практично в 100% випадків вони не розуміють, що вони такі. Вони впевнені, що всі навколо не такі, а вони нормальні. Найстрашніше, що в аб'юзера немає емпатії. У цих людей немає почуттів, і тому навіть для своїх дітей вони небезпечні", — категорична співрозмовниця видання.

Емеральд зізналася, що спочатку намагалася напоумити свого чоловіка.

"Я намагалася і розмовляти, і пропонувала спільну терапію, і плакала, і ридала, і стояла на колінах. Я пробувала все, але повірте мені, все це не працює. Коли я була на третьому місяці вагітності й почалися перші прояви аб'юзу, насправді ще лайтові, я звернулася до кандидатки психологічних наук і почула від неї у відповідь: "Тікайте!" — згадує вона.

У разі, коли людина зрозуміла, що вона — жертва аб'юзу, головне, що потрібно зробити, — піти від свого кривдника.

"Тут питання тільки в жертві: чи хоче вона більше нею не бути. Просто є відсоток жінок, яким це подобається. Якщо ж жінка зрозуміла, що вона не хоче бути жертвою, в неї з'являються страхи на кшталт "що люди скажуть", "він мене вб'є". Це все було і в мене", — продовжує Євгенія.

Зважаючи на власний досвід, вона рекомендує не кидати тирана різко, бо він може переслідувати свою жертву, спалити їй документи й використовувати безліч інших маніпуляцій.

"Коли ви ухвалюєте таке рішення, потрібно спочатку підготуватися, все робити дуже обережно, дуже тихо та поступово. Наприклад, вивезти тривожну валізку, якщо ви відкладали якісь гроші, коштовності, документи, до друзів. Необхідно заздалегідь знайти адвокатів, щоб вони вже починали готувати документи. Обов'язково потрібно підготувати безпечне місце, куди ви зможете переїхати і сховатися й тільки потім скористатися моментом, щоб аб'юзера не було вдома, і спокійно їхати. Саме так я і зробила", — пояснила дівчина.

І одна з найважливіших порад — обов'язково звернутися до психотерапевта. Євгенія наголошує, що психологічна допомога дуже-дуже важлива та необхідна, бо аб'юзивні стосунки дуже травмують, а жінці потрібно залишатися морально стійкою.

Емеральд також розповіла, як на початковому етапі розпізнати аб'юзера та які правила допоможуть не вплутуватися в стосунки з такою людиною.

Раніше Фокус писав, що колишній чоловік Євгенії Євген Стипанюк погрожував їй розправою та звинуватив у зрадах.