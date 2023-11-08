Старійте повільно. Вчені назвали 8 корисних для серця звичок, які збережуть молодість

В одному з недавніх досліджень, вчені дійшли висновку, що здоров'я серця пов'язане з довголіттям. Дізнайтеся, які звички допоможуть відстрочити старість.

Хвороби серця є основною причиною смертності в багатьох країнах світу, але досить складно з'ясувати, які звички найкраще підходять для поліпшення здоров'я серцево-судинної системи. Буквально все, від наших думок до сидячої роботи може впливати на здоров'я серця. На щастя, нові дослідження показують, що дотримання рекомендацій Американської кардіологічної асоціації (AHA) може допомогти сповільнити біологічне старіння і збільшити тривалість життя. Дослідження показує, що може бути кілька способів продовжити наше життя і знизити ризик хронічних захворювань. Про це пише Eating Well.

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Що виявило дослідження

Фото: Freepik

Дослідники з Колумбійського університету з'ясували, що дорослі з вищими показниками серцево-судинної системи старіють повільніше, ніж інші.

Аналіз проводився на основі двох основних маркерів здоров'я: біологічного віку та здоров'я серця. По-перше, дослідники визначили біологічний або розрахунковий вік кожного учасника, вивчивши його фактичний вік і деякі показники крові, такі як обмін речовин, запалення і функції різних органів. Потім здоров'я серця кожного учасника оцінювалося на основі поведінки та показників Life's Essential 8. З контрольного списку, складеного AHA для оптимізації здоров'я серця, було виділено такі звички:

підтримання збалансованої дієти;

фізична активність;

відмова від куріння;

здоровий сон;

Фото: Freepik

підтримання здорової ваги;

контроль рівня холестерину;

контроль рівня цукру в крові;

контроль кров'яного тиску.

Після вивчення маркерів віку та здоров'я результати показали, що серед 6 593 дорослих учасників (у середньому 47 років) ті, хто мав краще серцево-судинне здоров'я, мали біологічний або розрахунковий вік приблизно на шість років молодший за їхній фактичний вік. Наприклад, середній фактичний вік учасників із "високим" серцево-судинним здоров'ям становив 41 рік, але їхній середній біологічний вік становив 36 років. З іншого боку, середній фактичний вік тих, у кого було "низьке" серцево-судинне здоров'я, становив 53 роки, а їхній середній біологічний вік 57 років.

Фото: Freepik

У цьому дослідженні враховувалися показники здоров'я серця, які були виміряні тільки в один момент часу, тому дослідникам, можливо, доведеться проаналізувати їхні зміни з плином часу, щоб зробити чіткіші висновки про здоров'я серця і довголіття.

Однак доктор Дональд М. Ллойд-Джонс, голова групи авторів Life's Essential 8, як і раніше, вважає, що: "Ці результати допомагають зрозуміти зв'язок між хронологічним і біологічним віком і те, як дотримання здорових звичок може допомогти нам жити довше. Але важливіше жити не тільки довше, а й здоровіше, щоб по-справжньому насолоджуватися життям".

Аналіз проводився на основі розрахованого біологічного віку кожного учасника, а не фактичного спостереження за людьми, які живуть довше. Проте результати переконливо свідчать про те, що дотримання правильних кроків на шляху до здорового серця може мати позитивні довгострокові переваги для здоров'я і довголіття.

Фото: Freepik

"Суворіше дотримання всіх показників Life's Essential 8 і поліпшення здоров'я серцево-судинної системи можуть сповільнити процес старіння вашого тіла і принести багато переваг у майбутньому. Зниження біологічного старіння пов'язане не тільки з меншим ризиком хронічних захворювань, таких як хвороби серця, воно також пов'язане зі збільшенням тривалості життя і зниженням ризику смерті", — сказав доктор Нур Макарем, старший автор дослідження і доцент кафедри епідеміології в Колумбійському університеті.

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Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб обернути процес старіння клітин і, перепрограмувавши їх, повернути молодість.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.