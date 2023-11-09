Телефон, наволочка і шампунь: 5 повсякденних звичок, які псують вашу зовнішність
Щодня ми робимо безліч речей, які впливають на нашу зовнішність і часто не найкращим чином.
Безумовно, правильне харчування, спорт і догляд за своїм тілом є важливою складовою вашого зовнішнього вигляду. Але іноді прості повсякденні звички можуть звести нанівець всі ваші старання і зусилля. Щоб ви залишалися красивими і свіжими, важливо позбутися основних звичок, які чинять щоденний негативний вплив. Про це пише realbuzz.com.
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Сон
Кожна принцеса потребує прекрасного сну, саме сон може призвести до передчасного старіння і в'янення шкіри. Проблема зі сном полягає не в самому процесі, а в наволочці. Дивно, але ваша наволочка може забирати у вас вологу, що спричинить передчасне старіння шкіри, залишивши на вашому обличчі зморшки і заломи.
Щоб вирішити цю проблему, дерматологи рекомендують придбати шовкову наволочку для подушки. Шовк містить амінокислоти, аналогічні тим, що містяться в наших зволожувальних кремах, тож, коли ми вночі відпочиваємо, шкіра не втрачає необхідної вологи
Макіяж
У Великій Британії середньостатистична жінка використовує 12 косметичних засобів на день, проте ці косметичні засоби можуть радше зіпсувати вашу зовнішність, аніж покращити її. Коли ми наносимо креми для обличчя і тональну основу, більшість із нас роблять це пальцями. Користуватися пальцями — нормально, але чи багато хто з нас перед цим миє руки? Деякі можуть мити руки перед нанесенням макіяжу вранці або ввечері, але мало хто робить це, коли підфарбовуються десь на роботі чи в громадських місцях.
Це погана звичка для шкіри. У пальцях мешкають бактерії, і нанесення продуктів у такий спосіб призводить до перенесення бактерій на обличчя, що може спричинити інфекцію і появу плям. Щоб запобігти появі плям і водночас продовжувати користуватися улюбленими косметичними засобами, обов'язково використовуйте дезінфекційний засіб для рук перед нанесенням крему для обличчя або використанням пензлів.
Вода
Питна вода допомагає поліпшити наш зовнішній вигляд, живлячи нашу шкіру, але часто проблемою є те, як ми п'ємо воду. Більшість щодня використовують пляшки або трубочки, але чи знаєте ви, що пиття з пляшки або через трубочку може призвести до старіння шкіри? Вживання подібним чином алкоголю і куріння може призвести до появи зморшок навколо рота. Якщо ви хочете виглядати молодо і без зморшок, настав час купити склянку для води і відмовитися від пляшечок та соломинок.
Телефон
Подумайте про те, де ви залишаєте свої телефони: на стільницях кафе, у підставках для напоїв у машині та на сидіннях у роздягальнях. Ми залишаємо їх на прилавках магазинів, позичаємо друзям і навіть не випускаємо їх з рук у громадському туалеті, коли миємо руки.
Щоб не мати проблем зі шкірою, використовуйте антибактеріальні серветки та будьте уважнішими до того, куди кладете свій телефон.
Миття волосся
Якщо ви хочете мати чудовий вигляд і почуватися добре, найменше, що вам потрібно робити, — це дотримуватися чистоти, вірно? Що ж, хоча базова гігієна, очевидно, є важливою частиною вашого режиму краси, вам слід ретельно вибирати засоби. У більшості шампунів і кондиціонерів для волосся ви знайдете піноутворювальну хімічну речовину під назвою лауретсульфат натрію.
Хоча ця хімічна речовина широко використовується, вона може завдати шкоди вашому волоссю, шкірі та здоров'ю. У клініці з контролю випадіння волосся пояснюють, що лауретсульфат натрію може навіть спричинити сповільнення циклу росту волосся, і припускають, що ця хімічна речовина може подовжити фазу випадіння волосся. Тому, щоб волосся залишалося густим і шовковистим, обирайте засоби, які не містять цю хімічну речовину, наприклад, органічні шампуні та кондиціонери.
Нагадаємо, за молодість, здоров'я шкіри, кісток і навіть серця в нашому організмі відповідає колаген, а запобігти його дефіциту допоможуть певні продукти.
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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.