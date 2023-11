Як спалити 500 калорій за годину. 7 тренувань, які допоможуть підтягнути фігуру

Бажаючи схуднути і підтягнути своє тіло, обирайте максимально ефективні види вправ, які дадуть змогу спалювати найбільше калорій і легко розлучатися із зайвими кілограмами.

Як ви думаєте, чи легко спалити 500 калорій? Наїсти цілком, а ось розлучитися з ними — складно. Спалювання 500 калорій вимагає більше зусиль, ніж ви думаєте, каже сертифікований особистий тренер Тайлер Рід. При цьому це, безумовно, можливо, якщо у вас під рукою є правильні методи тренувань. Експерти розповіли про найкращі способи спалити 500 калорій, які можна легко впровадити у своэ спортивне життя. Про це пише Eat This, Not That.

Врахуйте, що фактична кількість спалених калорій залежатиме від певних факторів: від вашого віку, ваги, рівня фізичної підготовки та м'язової маси. Крім того, завжди корисно проконсультуватися з тренером або сімейним лікарем, перш ніж починати будь-яке нове тренування. Це допоможе вам уникнути травм і забезпечити максимальну безпеку тренувань. Отже, які ж тренування принесуть вам максимальний результат?

Біг

Якщо ви хочете спалити 500 калорій, зашнуруйте кросівки і вирушайте на пробіжку — чудовий початок. "Біг із постійною швидкістю 6 миль на годину (10 хвилин на 1,5 км) може спалити приблизно 500 калорій приблизно за 45 хвилин для людини вагою близько 70 кг", — пояснює Рід. "Біг ефективний, тому що він задіює кілька груп м'язів і значно збільшує частоту серцевих скорочень".

Якщо ви готові до складніших завдань, подумайте про те, щоб бігати швидше або практикувати спринтерські інтервали.

Тренування високої інтенсивності (HIIT)

Якщо ви знаєте що-небудь про високоінтенсивні інтервальні тренування, ви, ймовірно, чули, що це чудовий спалювач калорій. HIIT перемикається між короткими періодами інтенсивних вправ і періодами відпочинку, що допомагає ефективніше спалювати калорії. "Це також забезпечить прискорення метаболізму, що допоможе вам додатково спалювати калорії протягом дня", — додає Рід.

Плавання

Цей активний вид спорту може допомогти прискорити спалювання калорій. Крім того, це тренування з низьким рівнем впливу, яке змушує все ваше тіло рухатися, що робить його дійсно повноцінним доповненням до будь-якої фітнес-програми. "Плавання вільним стилем середньої інтенсивності допомагає спалити до 500 калорій за годину для людини вагою близько 70 кг", — каже Рід.

Їзда на велосипеді

Поряд із плаванням, їзда на велосипеді — ще одна аеробна вправа, яку можна використовувати як ефективний спалювач калорій. За словами Ріда, незалежно від того, чи виберете ви велотренажер, чи вирушите улюбленим дорожнім маршрутом, їзда на помірній швидкості — від 22 до 25 км на годину — принесе вам результати. "Це ефективна вправа з низьким навантаженням для спалювання калорій і зміцнення нижньої частини тіла", — говорить він. Ви також можете збільшувати тривалість своїх поїздок, спалюючи тим самим ще більше калорій.

Скакалка

Стрибки зі скакалкою не тільки для дітей! Ця ностальгічна вправа допоможе вам досягти мети зі спалювання 500 калорій. "Це ефективне і високоінтенсивне тренування, яке покращує координацію і витривалість серцево-судинної системи", — каже Рід.

Кругові тренування

Кругове тренування передбачає виконання серії кардіо- та силових вправ одна за одною з мінімальними перервами на відпочинок. Рід каже, що під час кругового тренування ви зможете спалити 500 і навіть більше калорій, однак це багато в чому залежить від обраних вправ та інтенсивності, з якою ви їх виконуєте. "Цей метод ефективний, тому що він підтримує частоту серцевих скорочень, одночасно задіюючи різні групи м'язів", — каже він.

Високоефективна аеробіка

І останнє, але не менш важливе: подумайте про високоефективну аеробіку, що дає змогу також спалювати до 500 калорій. "Приєднуйтесь до занять високоефективною аеробікою або дивіться онлайн-відео тренувань", — каже Дайсан Брюстер. "Ці енергійні танцювальні тренування дадуть змогу спалити велику кількість калорій, при цьому весело проводячи час".

