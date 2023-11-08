Кубики на животі. Тренерка назвала простий спосіб прибрати живіт і привести в тонус прес

Чітко окреслений підтягнутий прес — це мета, до якої прагне багато хто, і ні для кого не секрет, що сильний корпус не тільки має чудовий вигляд, а й сприяє загальному фізичному здоров'ю.

Related video

Незважаючи на те, що шлях до рельєфного преса може здатися довгим і страшним, існують напрочуд прості й ефективні способи привести в тонус цю важливу групу м'язів. Особиста тренерка і тренерка з харчування Ешлі Каслберрі поділилася простим способом привести в тонус свій прес, показавши, що поєднання декількох вправ є ідеальним рецептом для формування сильних і чітких м'язів живота. Про це пише She Finds.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Як легко привести в тонус прес

Фото: Freepik

Хоча, на перший погляд, це може здатися важким, але шлях до досягнення підтягнутого преса може виявитися напрочуд доступним. Включивши комбінацію таких вправ, як планка, скручування і техніка роботи з медичним м'ячем (медболом), ви можете ефективно формувати м'язи живота. Планка задіює весь корпус, забезпечуючи міцну основу для сили черевного преса, а скручування впливають на косі м'язи, допомагаючи визначити лінію талії. Виконання вправ із набивним м'ячем ще більше підвищує стабільність корпусу і витривалість.

Каслберрі докладно описує, як легко домогтися підтягнутого корпусу, включивши цей трьохетапний процес. "По-перше, зробіть планку. З положення віджимання задійте корпус, притягуючи пупок до хребта. Утримуйте 30-60 секунд, поступово збільшуючи утримання. Як колишній бодібілдер і тренер, я знаю планку. Націлюйте всі основні м'язи на сильний і підтягнутий живіт", — каже тренерка.

Фото: Freepik

Вона продовжує: "Далі, велосипедні скручування відмінно підходять для формування прямих і косих м'язів живота. Лежачи на спині, піднесіть протилежний лікоть до коліна, обертаючи педалі. Я часто демонструю цей рух під час тренування клієнтів, оскільки він дуже ефективний. Нарешті, обертайте медичний м'яч з боку в бік, щоб потрапити в ці косі м'язи". Це так просто!

Каслберрі надала цінну інформацію про досягнення цієї фітнес-мети, розбивши цей процес на три простих і легких кроки. Поєднуючи планку, скручування і вправи з медичним м'ячем, ви можете ефективно формувати м'язи живота.

Фото: Freepik

Планка є наріжним каменем цієї вправи, задіюючи весь корпус для створення міцного фундаменту сили. Скручування впливають на прямі та косі м'язи живота, забезпечуючи чудовий результат у ділянці визначення талії. Включення набивного м'яча ще більше підвищує стабільність корпусу.

Дотримуючись порад Каслберрі та регулярно роблячи ці прості, але ефективні вправи, ви станете на шлях до підтягнутого живота, водночас покращуючи поставу і загальне фізичне самопочуття.

Нагадаємо, 10 найкращих напоїв для плоского живота, рекомендованих дієтологами.

Раніше Фокус писав про те, що для того щоб мати ідеальне тіло, не обов'язково використовувати складне обладнання, головне — це бажання і прості, але ефективні вправи, які підтягнуть живіт і зроблять стрункою талію.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.