Для плоского живота: 10 найкращих напоїв, рекомендованих дієтологами

Коли справа доходить до схуднення, ви можете контролювати, що потрапляє в тарілку, але не менш важливим є і те, що ви п'єте. Хоча напої часто не беруть до уваги, коли йдеться про схуднення, однак вони відіграють важливу роль у контролі ваги. Від прискорення метаболізму до поліпшення травлення і придушення тяги до їжі — правильні напої можуть допомогти вам швидше отримати плоский живіт і кубики на пресі. Про це пише Eat This. Not That.

Доктор медичних наук, дипломований дієтолог Тріста Бест розповіла про десять найкращих напоїв, які допоможуть вам домогтися плоского живота. Хоча ці варіанти не є чарівними еліксирами, що гарантують миттєві результати, вони, безумовно, доповнять збалансовану дієту і регулярні фізичні вправи, щоб допомогти вам досягти ваших цілей зі зниження ваги.

Вода

Фото: Freepik

Якщо ви почнете свій день зі склянки води, це прискорить обмін речовин і допоможе контролювати апетит. Вживання достатньої кількості рідини протягом дня підтримує здатність вашого організму ефективно засвоювати жир. Дослідження показують, що вживання води перед їжею також може викликати відчуття ситості, знижуючи ймовірність переїдання. Намагайтеся випивати не менше восьми склянок на день для оптимальної гідратації та здоров'я травлення. "Підтримка достатньої кількості рідини має вирішальне значення для загального стану здоров'я і може допомогти контролювати апетит, запобігти переїданню і підтримати обмін речовин", — каже Бест.

Вода з лимоном

Лимонна вода багата на вітамін С, який підтримує процес окислення жирів в організмі. Вживання теплої води з лимоном вранці може прискорити обмін речовин і викликати відчуття ситості. "Лимонна вода містить мало калорій і допомагає травленню та детоксикації", — каже Бест. "Лимон також надає смаку простій воді, роблячи її більш приємною для пиття".

Зелений чай

Фото: Freepik

Зелений чай стимулює обмін речовин завдяки високому вмісту катехінів. Ці природні антиоксиданти сприяють окисленню жирів, покращують чутливість до інсуліну і підтримують здорову вагу. Крім того, помірний вміст кофеїну в зеленому чаї дає вам легкий заряд енергії, що робить його чудовою альтернативою солодким і калорійним напоям.

Імбирний чай

Згідно з оглядом 2021 року, імбирний чай може заспокоїти розлад шлунка, полегшити здуття живота і зменшити запалення в травному тракті. "Імбир має протизапальні властивості та може сприяти травленню, потенційно зменшуючи здуття живота і роблячи живіт більш плоским", — пояснює Бест.

М'ятний чай

Фото: Freepik

М'ятний чай — заспокійливий напій, відомий своїми корисними властивостями для травлення. Він може полегшити газоутворення, здуття живота і розлад шлунка, створюючи більш комфортне відчуття в животі. "М'ятний чай може полегшити травний дискомфорт і зменшити здуття живота, що робить його гарним вибором для створення більш плоского живота", — стверджує Бест.

Вода, настояна на огірках

Вода, настояна на огірку, може бути корисним інструментом для підтримки гідратації та контролю ваги. Огірки складаються більш ніж на 95% з води, що робить цей настій дуже зволожувальним. Крім того, вони містять сполуки, які допомагають контролювати апетит, потенційно знижуючи загальне споживання калорій. "Вода, настояна на огірках, освіжає і містить мало калорій", — каже Бест.

Яблучний оцет

Фото: Freepik

Метааналіз 2021 року, опублікований у BMC, дійшов висновку, що яблучний оцет може допомогти контролювати рівень цукру в крові та посилювати відчуття ситості. Деякі дослідження показують, що яблучний оцет може сприяти втраті жиру, особливо в поєднанні зі здоровою дієтою і фізичними вправами. Щоб включити його у свій раціон, розведіть столову ложку оцту у великій склянці води і пийте перед їжею. "Деякі люди стверджують, що яблучний оцет може допомогти у втраті ваги і зменшенні жиру на животі за помірного вживання. Змішайте його з водою або використовуйте в заправці для салатів", — каже Бест.

Трав'яний чай

Дослідження показують, що вживання трав'яних чаїв протягом дня може підтримувати водний баланс, одночасно забезпечуючи потенційну користь для травлення і контролю ваги. "Трав'яні чаї, що містять кульбабу, ромашку і фенхель, можуть підтримувати травлення і зменшувати затримку води, що потенційно сприяє більш плоскому животу", — пояснює Бест.

Протеїнові коктейлі

Протеїнові коктейлі — це зручний спосіб збільшити споживання білка, який допомагає контролювати апетит і зберегти м'язи. Вибирайте протеїнові коктейлі з низьким вмістом цукру, які містять збалансовану суміш білка, клітковини та необхідних поживних речовин. Вживання протеїнового коктейлю як перекусу або замінника їжі може допомогти вам залишатися ситим і знизити загальне споживання калорій.

Кокосова вода

Фото: Freepik

Хоча кокосова вода не впливає безпосередньо на жир на животі, вона може поліпшити метаболічні функції, запобігти затримці води і зменшити здуття живота, підтримуючи необхідний рівень гідратації. "Кокосова вода — це натуральний напій, багатий на електроліти, який допомагає запобігти зневодненню і сприяти балансу рідини", — каже Бест.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.