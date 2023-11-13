Кейт Бекінсейл показала, як зробити маленьку чорну сукню витвором мистецтва (фото)

Кейт Бекінсейл — це жіноча відповідь Джареду Лето, якого через його занадто молодий вигляд називають чоловіком без віку.

50-річна британська акторка Кейт Бекінсейл має настільки молодий вигляд, що може дозволити собі зухвалі модні експерименти, не переживаючи, що в когось повернеться язик звинуватити її в спробах зупинити старіння будь-якими способами. Вона часто публікує на своїй сторінці в соцмережі фотографії, на яких позує у відвертих вбраннях, демонструючи підтягнуту фігуру і напрочуд свіжий зовнішній вигляд. Не став винятком і її останній пост, де актриса поділилася знімками в ультракороткій чорній сукні та стрипах.

Навіть такому провокаційному вбранню зірка надала дуже дорогого вигляду, вкривши ліф великим блискучим камінням, що зробило досить просту сукню розкішною. Свій образ вона доповнила сережками з висячими діамантами і великим чорним бантом. Особливу увагу привертав до себе пояс, всипаний камінням, схожим на діаманти, що стягував її на талії, а також мав величезну пряжку з синім дорогоцінним камінням, яка імітувала екстравагантну каблучку з сапфіром.

Кейт позує з двома подругами.

"Круті дівчата йдуть", — підписала вона пост.

Кількома днями раніше Бекінсейл вразила публіку появою на модному святі на честь 10-річчя Сари Кавацца Факкіні в якості креативного директора Genny, що відбувалося в Лос-Анджелесі. На ній була красива кольчужна сукня завдовжки до підлоги, прикрашена цікавим дизайном поверх прозорої тканини, що закриває груди. Ансамбль завершували прозорі туфлі-стрипи на прозорій платформі та високих підборах.

Наприкінці вересня знаменитість з'явилася на Balmain's Zodiac Ball, що проходив у маєтку Гудіні на Голлівудських пагорбах у Лос-Анджелесі і був організований Balmain. Бекінсейл підкреслила свою фігуру в блискучому кремовому боді з глибоким декольте, але справжньою родзинкою ансамблю став її величезний капелюх і довга вуаль з мереживними деталями, що доходила до підлоги. Вона також підібрала до вбрання золотисті босоніжки на величезній платформі, золоті сережки і кілька каблучок.

Раніше Фокус писав, що Кейт Бекінсейл у прозорій сукні та золотому купальнику відвідала захід у Венеції.